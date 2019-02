Vyhrát olympijský závod není náhoda, pády k závodům patří, říkají o Ledecké experti

Ester Ledecké se v posledních dnech nedaří a její trenér Tomáš Bank naznačil, že si podle něj po pár pádech v trénincích a závodech moc nevěří. Karamboly přitom patří k životu lyžaře, spadl každý profesionální sjezdař a každý měl problém zpátky získat sebedůvěru a pustit lyže opět v plné rychlosti ze svahu. Åre/Švédsko 19:21 6. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Marco Trovati | Zdroj: ČTK/AP

Po třech pádech v poslední době jela Ledecká v úterním super-G hodně opatrně, což v cíli stačilo na 27. místo. Její trenér Tomáš Bank Radiožurnálu řekl, že hlavním problémem může být ztráta sebevědomí po zmíněných nedávných pádech. To si myslí i bývalý kanadsko-český lyžař a bronzový medailista z her v Soči v roce 2014 Jan Hudec. S podobnými nástrahami prý bojoval celou kariéru.

„Sjezdař musí být vlastním psychologem a mentálně se nastavit a překonat velké strachy. Ve slalomech nejde o život jako na skocích ve sjezdu. Teď třikrát za měsíc spadla a najednou zjistila, že o není prča. To se mladým často stává, i v chlapech. Mladíci jezdí rychle ve 22 letech, buší do toho, riskují, párkrát spadnou a pak začínají od nuly,“ vysvětluje Hudec, který je v Åre jako konzultant české reprezentace.

Ostatně o tom, že pády k lyžování patří, ví své třeba i rekordmanka v počtu vítězství ve Světovém poháru Američanka Lindsey Vonnová, která v úterý čelně trefila červenou branku a hlavou napřed dojela po břiše až do ochranné sítě.

V příštích dnech tak pro senzaci olympijských her v Pchjongčchangu Ledeckou bude důležité, jak se dokáže z dílčích neúspěchů oklepat a znovu se dostat do pohody, aby si na startu zase věřila.

„Nastavení na startu je neskutečně důležité. Je to nastavení na celou tu jízdu a to, co jsme viděli na olympiádě, byl krásný příklad toho, že necítila v super-G tlak,“ připomíná Hudec zlatou jízdu v olympijském superobřím slalomu.

Právě o svém největším úspěchu v kariéře mluvila zklamaná Ledecká i v úterý. V návalu emocí řekla, že její triumf byla jen výjimka. Podle bývalého olympionika a experta České televize Borise Zakouřila to jsou ale hodně nadnesená slova.

„Že vyhrajete olympijský závod, to není náhoda. Jo, sešla se tam určitě spousta šťastných faktorů, které k tomu přispěly. Ale ona jela skvěle, měla formu a stále je skvělá lyžařka. Možná to nejtěžší teď je, že se musí naučit žít s tím, že na ni celý svět kouká,“ řekl Zakouřil.

Unést tlak a očekávání po velkém úspěchu bývá pro mladé sportovce velký problém. Zároveň ale ani jeden z bývalých lyžařů nepochybuje, že by se to Ledecké povedlo.

„Není to konec Ester a jejího sebevědomí, akorát jí to připomnělo, že to je nebezpečný sport. Má před sebou dlouhou a velice úspěšnou kariéru, ale tohle jsou ty těžké školy, které musí projít,“ říká Jan Hudec s poznámkou, že jemu v takových situacích pomáhal každý dobrý impuls. Třeba když byl od rána krásný slunečný den. A takové jsou teď v dějišti světového šampionátu každý den.