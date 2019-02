Lyžařka Capová podruhé v sezoně bodovala, slalom v Mariboru vyhrála suverénní Shiffrinová

Americká favoritka Mikaela Shiffrinová vyhrála slalom Světového poháru v Mariboru a připsala si třináctý triumf v sezoně a 56. v seriálu. Podruhé v sezoně bodovala česká lyžařka Gabriela Capová, která v posledním závodu před mistrovstvím světa obsadila 26. místo. V druhém kole dokonce předčila i suverénní vítězku a zajela třetí nejrychlejší čas. Maribor 14:46 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Capová. | Foto: Borut Zivulovic | Zdroj: Reuters

Capová startovala s číslem 43 a do finálové třicítky se dostala jako poslední s téměř pětivteřinovým odstupem za vedoucí ženou SP Shiffrinovou. Tu v deštivém druhém kole porazila o osm desetin. Bodovala podruhé v sezoně, na konci listopadu dojela ve slalomu v Killingtonu devatenáctá. Martina Dubovská skončila na 37. místě.

Shiffrinová, která vyhrála sedmý slalom v sezoně, jasně vedla už po prvním kole. S odstupem rovné sekundy byla v polovině závodu druhá její největší slalomářská konkurentka Petra Vlhová, té se ale druhé kolo nepovedlo a klesla až na páté místo.

Druhá za Shiffrinovou, která se v pátek v Mariboru s Vlhovou podělila o vítězství v obřím slalomu, tak se ztrátou 77 setin skončila Švédka Anna Swennová Larssonová. Třetí byla Wendy Holdenerová ze Švýcarska.

SP ve sjezdovém lyžování v Mariboru (Slovinsko):

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:42,60 (50,05+52,55), 2. Swennová Larssonová (Švéd.) -0,77 (51,14+52,23), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,15 (51,95+51,80), 4. Hansdotterová (Švéd.) -1,34 (51,62+52,32), 5. Vlhová (SR) -1,70 (51,05+53,25), 6. B. Schildová (Rak.) -2,11 (52,30+52,41), 7. Lysdahlová (Nor.) -2,37 (52,03+52,94), 8. Costazzaová (It.) -2,65 (52,52+52,73), 9. Truppeová (Rak.) -2,67 (52,80+52,47), 10. Geigerová (Něm.) -2,72 (52,28+53,04), ...26. Capová -3,99 (54,84+51,75), v 1. kole 37. Dubovská (obě ČR) 55,15.

Průběžné pořadí slalomu (po 9 z 12 závodů): 1. Shiffrinová 860, 2. Vlhová 725, 3. Holdenerová 485, 4. Hansdotterová 348, 5. Swennová Larssonová 336, 6. Liensbergerová (Rak.) 285, ...48. Capová 17.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1694, 2. Vlhová 1043, 3. Holdenerová 747, 4. Schmidhoferová (Rak.) 617, 5. Mowinckelová (Nor.) 589, 6. Rebensburgová (Něm.) 509, ...45. Ledecká (ČR) 129, 100. Capová 17.