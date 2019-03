Capová po nejlepším výsledku ve Světovém poháru: Diváci byli úžasní, jsem ráda, že jsem to zvládla

Nejlepší výsledek Gabriely Capové ve Světovém poháru, navíc na domácí půdě. Jak se vám to poslouchá?

Mám z toho velkou radost, jsem ráda, že jsem to zvládla. Musím přiznat, že dneska jsem obzvlášť před druhým kolem nervóznější než obvykle a cítila jsem, že všichni očekávají, že bych to druhé kolo měla dát už bez velkých potíží. A byli super diváci, fakt úžasní.

Jsou s nejlepším výsledkem také spojené dvě nejlepší jízdy v sezoně?

To ne, myslím, že nejlepší dvě jízdy, co jsem předvedla, byly, jak jsem vyhrála na Evropském poháru. To byly podle mě moje prozatím nejlepší jízdy v letošní sezoně.

Jak na vás působili diváci, když jste byla na trati?

Musím říct, že v prvním kole jsem je vnímala docela dost, slyšela jsem i komentátora, jak říká, jak jsem jela, to bylo takové zvláštní. Ve druhém kole jsem je slyšela až na start, ale na trati jsem je naštěstí moc nevnímala. Ale jinak byli úžasní.

Rozdíl mezi prvním a druhým kolem byl i ve viditelnosti, protože závodnice, které startovaly úplně na začátku měly sněžení, postupně to přešlo v déšť. V čem jste vlastně startovala vy?

Já měla myslím docela čisto, nesněžilo mi. Když jsem jela, tak se mi zdálo, že něco možná lehce posněžovalo, ale podmínky pro mě byly velmi dobré.

Co pro vás znamená, že získáte body za 15. místo ve Světovém poháru? Kam vás to posune?

Úplně nevím, musela bych se podívat, ale určitě mě to posune dál a přiblíží mě to k třicítce.

K čemu jsou čísla v třicítce dobrá?

Je to zase o něco lepší trať, i když teď když mám ty svoje body, tak už je to kousek za třicítkou. A taky je to v tom, že třicítka může jít třeba dřív na rozjíždění do bran na tréninku před závodem. Takové drobnosti.

Jsou to tedy spíš detaily, nebo věci, které vám výrazně pomůžou k tomu, že byste zase mohla mít lepší a lepší výsledky?

Je to i velká pomoc psychicky. Když člověk cítí, že je v té třicítce, tak je to takový zvláštní pocit, že už tam je