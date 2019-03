Cítím se lépe než před rokem, říká spokojená Shiffrinová po triumfu ve slalomu

Situace přesně obrácená oproti pátku, tentokrát po úvodním kole vedla Shiffrinová a Petra Vlhová na ni ztrácela přesně sekundu a 33 setin. Nakonec byly na stupních vítězů obě, jen se mezi ně vklínila ještě jedna závodnice. Mikaella Shiffrinová tak 15. vítězstvím v sezoně stanovila nový rekord Světového poháru.

„Není to samo o sobě důležité, ale je to svým způsobem symbol toho, co důležité je. Chci být silná, jezdit rychle, vyhrávat, mít dobrou sezonu. A čísla, která to vyjadřují, zase tolik neznamenají, ale na druhou stranu to vnímám a beru jako něco zvláštního,“ říkala po závodě Shiffrinová.

Třiadvacetiletá Američanka má za sebou dlouhou sezonu, jezdí všechny disciplíny a ještě ji čeká finále Světového poháru v Andoře.

„Cítím se lépe než před rokem touto dobou. Poslední dobou jsem trochu odpočívala, trénovala a tak, zatímco loni jsem byla po olympiádě úplně hotová. Pořád cítím motivaci, radost a chuť ze závodů,“ řekla Shiffrinová.

Petra Vlhová byla třetí. Jela sice bez chyb, ale oproti Američance ne dostatečně rychle.

„Nevím, někdy nemám svůj den a dělám věci, které dlouho nedělám a pak se vrátí po delší době. To se stalo dnes, že jsem v prvním kole dělala něco, co se mi nestalo možná dva roky. Takže potřebuju trochu zapracovat na slalomu, protože mi tam utíká něco, co se týká techniky, takže vím, kde musím zrychlit. Ale jinak si myslím, že je to úžasná sezona,“ prohlásila Slovenka s lehkým povzdechem, jako by z Krkonoš chtěla odletět s lepším než prvním a třetím místem.