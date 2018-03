Poslední obří slalom sezony je kvůli větru zrušen, křišťálový glóbus má Němka Regensburgová

„Dnes není možné závodit. Povětrnostní podmínky, hlavně silný vítr, znemožňují, abychom uspořádali férový závod. Fouká hodně nárazově,“ vysvětlil televizi ORF ředitel závodů mezinárodní lyžařské federace FIS Atle Skaardal.

O malý křišťálový glóbus za obří slalom se tak nebojovalo. S náskokem 92 bodů z předchozích závodů vyhrála hodnocení disciplíny Viktoria Regensburgová před Francouzkou Tessou Worleovou, třetí skončila Američanka Mikaela Shiffrinová.

28letá Němka vládla obřím slalomářkám už potřetí v kariéře. Z osmi obřích slalomů tři vyhrála a jen dvakrát chyběla na stupních vítězů, na olympijských hrách v Pchjongčchangu jí ale medaile unikla.

V závěrečný den finále SP v Aare mají ještě muži jet slalom, o konání závěrečného závodu se zatím nerozhodlo.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Ženy:

Závěrečný obří slalom sezony byl kvůli silnému větru zrušen.

Konečné pořadí obřího slalomu (po 8 závodech): 1. Rebensburgová (Něm.) 582, 2. Worleyová (Fr.) 490, 3. Shiffrinová (USA) 481, 4. Mowinckelová (Nor.) 371, 5. Brignoneová (It.) 274, 6. Brunnerová (Rak.) 249.

Konečné pořadí SP (po 38 závodech): 1. Shiffrinová 1773, 2. Holdenerová (Švýc.) 1168, 3. Rebensburgová 977, 4. Goggiaová (It.) 958, 5. Vlhová (SR) 888, 6. Weiratherová (Licht.) 887, ...61. Ledecká 101, 114. Capová 12, 118. Pauláthová 8, 119. Dubovská (všechny ČR) 7.