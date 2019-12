Další skvělý závod Ester Ledecké, ve druhém sjezdu v Lake Louise skončila těsně pod stupni vítězů

Česká závodnice Ester Ledecká má za sebou další vynikající výkon na Světovém poháru v Lake Louise. Po pátečním triumfu skončila Ledecká v sobotním sjezdu čtvrtá, když ji od bronzové pozice dělily pouhé dvě setiny sekundy. Vyhrála Rakušanka Nicole Schmidhoferová před Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Třetí skončila Italka Francesca Marsagliová. Lake Louise (Kanada) 22:49 7. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Jediná česká závodnice na startu šla na řadu hned jako druhá a nastavila laťku hodně vysoko. Skvěle se jí dařilo především ve spodní části trati, kde nabrala největší náskok. V čele průběžného pořadí vydržela Ledecká do doby, než ji o půl sekundy předstihla Rakušanka Schmidhoferová.

Později se před Ledeckou dostala ještě Američanka Shiffrinová a později bohužel pro českou závodnici těsně i Italka Marsagliová. Konečné čtvrté místo je ale i tak skvělým výsledkem, který spolu s pátečním vítězstvím znamená, že je Ledecká po závodech Světového poháru v Lake Louise první v průběžném pořadí sjezdu.

„Hodnotíme ten zápas hodně dobře. Ester udělala maličké chybičky, přesto byla čtvrtá, takže velká spokojenost. Zůstane jí červené číslo, protože pořád vede hodnocení sjezdu o 14 bodů, takže bude na příštím závodě startovat jako vedoucí závodnice. A to je myslím vždycky velká podpora sebevědomí,“ řekl Radiožurnálu trenér Ledecké Tomáš Bank.

Ledecká dokázala skvěle využít závody na své oblíbené trati v kanadském Lake Louise. V neděli ji tam čeká ještě super-G, ve kterém se stala v korejském Pchjongčchangu olympijskou vítězkou.

Sjezd v Beaver Creeku vyhrál Švýcar Feuz

Sjezd v Beaver Creeku vyhrál stejně jako loni Švýcar Beat Feuz, držitel malého křišťálového glóbu za hodnocení disciplíny z minulých dvou sezon. Na trati, jež byla kvůli větru v horní části zkrácena, si dvaatřicetiletý lyžař připsal první vítězství v ročníku a dvanácté v kariéře.

Mistr světa z roku 2017 Feuz vyhrál v Coloradu jednoznačně s náskokem 41 setin sekundy před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem a Francouzem Johanem Clareym, kteří se podělili o druhé místo. Vzhledem k tomu, že skončil třetí v úvodním sjezdu sezony v Lake Louise, dostal se obhájce titulu do čela hodnocení disciplíny.

„Nejsem fanda zkrácených sjezdů, ale to, že tu dnes chyběl rovný úsek, mi vůbec nevadilo. Mám rád zdejší sníh, agresivní umělý sníh. I sjezdovka se mi moc líbí,“ řekl vítězný Feuz.

Zámořský program mužského SP uzavře v neděli v Beaver Creeku obří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Beaver Creeku (USA):

Muži - sjezd:

1. Feuz (Švýc.) 1:12,98, 2. Kriechmayr (Rak.) a Clarey (Fr.) oba -0,41, 4. Reichelt (Rak.) -0,43, 5. Sejersted (Nor.) -0,44, 6. Cochran-Siegle (USA) -0,49, 7. Kilde (Nor.) a Schwaiger (Něm.) oba -0,64, 9. Théaux (Fr.) a Jansrud (Nor.) oba -0,87.

Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 10 závodů): 1. Feuz 160, 2. Kriechmayr 116, 3. Dressen (Něm.) 112, 4. Paris (It.) 104, 5. Clarey 100, 6. Janka (Švýc.) 74.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 44 závodů): 1. Mayer (Rak.) 221, 2. Kriechmayr 212, 3. Paris 204, 4. Feuz 192, 5. Kilde 188, 6. Odermatt (Švýc.) 170.