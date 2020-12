Pořád ve své jízdě vidím hodně chyb, říká Ledecká po sedmém místě. Chce se inspirovat vítězkou

Po šestém místě máte teď místo sedmé, i když dělené. Jak jste s tím spokojená?

Dělím se o něj s tou nejlepší z nejlepších Ilkou Štuhecovou, která tu už vyhrála, je mistryně světa a navíc moje skvělá kamarádka. Hodně často spolu trénujeme a jsem ráda, že si to místo můžu rozdělit zrovna s ní.

Čím to je, že na této trati někdo dokáže vést o sedm desetin sekundy v horní části a nakonec víc než sedm desetin ztratit? Dá se to například ilustrovat na Švýcarce Gisinové, která nakonec skončila za vámi.

Strašně ráda bych odpověděla, ale vůbec nevím. Včera jsme se snažili vybrat zadní čísla právě kvůli tomuhle. Jenže pak spadlo spoustu lidí a ten start se posunul a bylo to zase úplně jiné. Ta trať se hodně mění. Je evidentní, že někdy od patnácté holky začínaly zajíždět neuvěřitelné časy. Nahoře se nedá nic moc dělat, tam je člověk jen v té pozici a snaží se být co nejmenší a jet rovně dolů. Kdyby to byla nějaká technická pasáž, tak to může být i o lyžování. Sníh se pořád mění a my zatím nemůžeme moc přijít na to, jak a kdy.

Vy sama jste v té horní pasáži taky byla o tři desetiny sekundy rychlejší než vítzěná Italka Goggiaová. Tušíte, proč se z toho nakonec stalo sedm desetin do plusu?

Tuším spoustu věcí, ve své jízdě pořád vidím hodně chyb. Zase to byla o něco lepší jízda než včera, jsem ráda, že i když se zhoršila pozice, kterou jsem zajela, tak ztráta je menší a i ten čas je myslím o kousek lepší.

Goggiaová převedla fantastickou jízdu. Koukala jsem se na ni shora, má takový styl hodně jako Bode Miller, takový hodně brutální. Trošku se o ni bojím, když jede. Rozhodně to s týmem rozebereme a budu se snažit od ní inspirovat a zase se zlepšit.