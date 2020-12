Na tohle trénuju, radovala se Ledecká po triumfech na snowboardu i na lyžích během osmi dnů

Ester Ledecká znovu posunula hranice. V minulé zimě jako první žena v historii Světového poháru dokázala vyhrát závod na lyžích i na snowboardu. Teď to dokázala dokonce během osmi dnů. Česká reprezentantka zvítězila v super-G ve Val d'Isere a v cíli se rozpovídala v rozhovoru pro Radiožurnál. Val d'Isere 15:34 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká slaví triumf v závodě Světového poháru. Vlevo stříbrná Švýcarka Corinne Suter, vpravo bronzová Federica Brignone. | Foto: Giovanni Auletta | Zdroj: ČTK/AP

Druhé vítězství Ester Ledecké ve Světovém poháru na lyžích, a to osm dní poté, co zvítězila ve Světovém poháru na snowboardu. Tohle je naprostý unikát.

Já nemám slov, je to prostě skvělý. Na tohle trénuju, snažíme se toho docílit pořád. Přáli bychom si, aby to takhle bylo každý týden. Když se to povede, je to úžasný pocit. Upřímně jsem se svojí jízdou nebyla na začátku úplně spokojená, myslím, že tam byla spousta chyb.

Zrovna v té úvodní pasáži jste byla stejně rychlá jako Italka Bassinová, což je vítězka obřích slalomů. A zrovna ta úvodní pasáž byla postavená trochu jako obří slalom, takže jste tu vlastně zajela i nejlepší obří slalom.

Je to tak postavené, že se člověk do té sjezdařské pozice dostane v pár zatáčkách, takže to dneska pro sjezdaře moc nebylo. Ale je to hrozně fajn kopec, takový pohodový. Nebyla tam žádná velká záludnost, jelo se mi to hrozně dobře. Jsem ráda, že to takhle dopadlo, protože ty holky, co jezdily po mně, jsou špičkové závodnice.

V minulé sezoně vaše vítězství na lyžích a na snowboardu dělil přibližně měsíc a půl, teď je to osm dní. Jde to ještě méně?

Určitě to jde, myslím, že závodů, které budou těsněji, bude víc. Záleží jen na tom, jak se na ně připravíme a jak mi to pojede. Teď jsem docela ráda, že si to nějak sedlo. Od rána jsem neměla úplně dobrý den, ale nějak jsme to vyřešili a teď jsem tady s nejrychlejší jízdou.

Jak to vypadá, když nemáte nejlepší den a potom vyhrajete?

Nevím, prostě vstanete a máte pocit, že nic nejde. Rozcvičovala jsem se, všechny bylo v pohodě, pak jsem vyjela nahoru, dávala jsem si jízdu v rozjížděcím super-G, co jsme měli postavené nahoře, a to byla katastrofa největšího kalibru. Vylétla jsem, vůbec jsem nebyla schopná zatočit. Naštěstí jsem se z toho sebrala, dala si ještě jednu volnou jízdu, rozcvičila se na startu a řekli jsme si, co máme za plán. Dala jsem tomu maximum a to mě dovedlo až na vrchol.