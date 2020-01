Další umístění v Top Ten pro Ledeckou. V Zauchensee končí v kombinaci šestá, vyhrála Italka Brignonenová

Ledecká superobří slalom senzačně vyhrála na olympijských hrách v Pchjongčchangu a prvenství vybojovala už i ve sjezdu v SP. V pohárovém seriálu dnes absolvovala kombinační závod poprvé a dosáhla na výborné umístění. Přiblížila se Šárce Strachové, která coby elitní slalomářka dokázala vybojovat v kombinaci čtvrté či dvě pátá místa.

V dopoledním super-G zajela Ledecká pátý čas a na vedoucí Brignoneovou ztratila 86 setin sekundy. Mezi slalomovými brankami se její odstup od nejrychlejších zvýšil na tři sekundy, dostala se však před ni už jen Italka Elena Curtoniová. Po osmé příčce v sobotním sjezdu si česká „obojživelnice“ připsala další umístění v Top Ten.

Kombinaci už čtyřiadvacetiletá Ledecká absolvovala dvakrát na mistrovství světa. Loni v Aare obsadila 15. místo a v roce 2017 ve Svatém Mořici byla dvacátá.

Brignoneová ovládla třetí kombinaci SP za sebou, dnes o 15 setin před úřadující mistryní světa Wendy Holdenerovou ze Švýcarska. Na hrbolaté trati vypadly v super-G například vedoucí žena Světového poháru Američanka Mikaela Shiffrinová nebo slovenská slalomářka Petra Vlhová. Ze 47 lyžařek první část dokončilo jednatřicet.

SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee (Rakousko):

Ženy - kombinace:

1. Brignoneová (It.) 2:03,45 (1:13,80+49,65), 2. Holdenerová (Švýc.) -0,15 (1:14,30+49,30), 3. Bassinová (It.) -0,82 (1:14,02+50,25), 4. Siebenhoferová (Rak.) -1,39 (1:14,32+50,52), 5. E. Curtoniová (It.) -2,50 (1:14,74+51,21), 6. Ledecká (ČR) -3,06 (1:14,66+51,85), 7. Miradoliová (Fr.) -3,20 (1:15,92+50,73), 8. Gröbliová (Švýc.) -3,25 (1:15,32+51,38), 9. Dannewitzová (Švéd.) -3,26 (1:15,34+51,37), 10. Reisingerová (Rak.) -3,35 (1:14,82+51,98).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 826, 2. Brignoneová 565, 3. Vlhová (SR) 513, 4. Holdenerová 367, 5. Gisinová (Švýc.) 361, 6. Rebensburgová (Něm.) 337, ...14. Ledecká 223, 65. Dubovská 34, 73. Capová (obě ČR) 21.