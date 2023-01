Lyžařský areál jako klimaticky neutrální oblast. Rakouské Flachau hledá cesty, jak snížit emise

Lyžařský komplex kolem rakouského Flachau za rok navštíví skoro 2 miliony lidí. V létě je jeho provoz levnější, zato v zimě musí zasněžovat, upravovat sjezdovky, nebo topit. Na turismu a tím pádem i na dostatku sněhu, je tamní průmysl závislý. Proto se areál rozhodl, že se bude aktivně snažit o co nejmenší dopad svého provozu na životní prostředí. Flachau (Rakousko) 11:59 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžařský areál Flachau | Zdroj: Profimedia

„Chceme se stát klimaticky neutrální oblastí do zimy 2025/2026,“ připomíná Wolfgang Hettegger, šéf společnosti Snow Space Salcburk, která komplex okolo Flachau provozuje.

Hetteger to říká při příležitosti představení nové sněžné rolby, která je poháněna vodíkem. Když si totiž v rakouském středisku spočítali, čím můžou nejvíce snížit produkci oxidu uhličitého, vyšlo jim, že po zavedení prvotních opatření zbývá přes 50 % procent právě na techniku na sjezdovkách.

„Sněžné rolby, které máme tady ve Flachau na úpravu sjezdovek, teď zkušebně provozujeme s e-palivy, tedy syntetickými biologickými palivy, která jsou v zásadě z 94 až 95 % CO2 neutrální. Snažíme se, aby ty největší problémy se staly v naší společnosti co nejmenšími a skutečně jsme dbali na životní prostředí,“ říká.

Hettegrova slova samozřejmě míří i na to, aby existovalo lyžování jako celek. Bez něj by alpská městečka přišla o to jediné, kvůli čemu do nich přes zimu vyráží statisíce turistů.

„Tato cesta je nesmírně důležitá. Víme, že přibližně 35% emisí je ze zasněžování, 35 % příprava sjezdovek, 20 % je provoz lanovek a zbytek je většinou ve vytápění budov. Pokud by bylo možné mít těchto 35 % CO2 neutrálních tím, že bychom mohli využívat zelenou energii, pak jsme velmi blízko k cíli, který se nás všech týká. To je pro tento průmysl opravdu podstatné,“ vysvětluje profesorka Ulrika Pröbstlová-Haiderová z Institutu plánování krajiny na Vídeňské Univerzitě.

Nejvíce emisí vytvoří cesta

SnowSpace Salcburk si spočítal, že za rok spotřebuje tolik energie jako 4 tisíce domácností. Energie, kterou areál využije, je podle společnosti pouze z obnovitelných zdrojů.

Snaha nepřispívat ke klimatické změně je zjevná, ale když Pröbstlová–Haiderová dostala otázku, jestli to bude stačit na udržení lyžování v regionu, krom jiného řekla:

„Samotná cesta na hory stále generuje nejvíce emisí každého jednotlivého cestujícího, je to více než 80 % v porovnání s celkovou délkou pobytu. To znamená, že pokud s námi nejde za stejným cílem široká veřejnost, pak ani velké úsilí a inovace nemůžou příliš pomoci.“

Proto Snow Space Salzburg upozorňuje, že nejlepší doprava do Alp je podle něj autobusem, nebo vlakem.