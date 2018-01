Lukáš Bauer chce double, ve svém týmu má favority Jizerské padesátky

Už jen pět set míst zbývá pro start v legendárním závodu Jizerská padesátka. Pojede se v Bedřichově od 16. do 18. února v rámci seriálu dálkových běhů Ski Classics. K největším favoritům hlavního závodu na 50 kilometrů budou patřit členové Bauer Ski Teamu v čele s Lukášem Bauerem - stříbrným medailistou z olympijských her v Turíně a držitelem dvou bronzových medailí z her ve Vancouveru. Bedřichov 18:36 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Bauer | Foto: Martin Melichar

„Druhou sezonu v mých řadách závodí Ilja Černousov, olympijský vítěz z padesátky v Soči, já se pořád občas stavím na start a výraznou posilou je Kateřina Smutná, který několikrát vyhrála Jizerskou padesátku i Vasův běh,“ představil aktuálně největší hvězdy ve svém týmu manažer a stále ještě aktivní závodník Lukáš Bauer.

Jizerská padesátka je tak pro tým trojnásobného medailisty z olympijských her možná nejdůležitějším závodem sezóny. V Bedřichově pomýšlí na atak nejvyšších příček. V případě Ilji Černousova a Kateřiny Smutné, poslední výsledky tomu nahrávají.

„Naším cílem je umístit na stupních vítězů a pokud by se oběma podařilo vyhrát, bylo by to senzační. V posledním víkendu na La Diagonele byl Ilja druhý a Katka třetí, takže to ukazuje, že formu mají skvělou,“ vysvětluje.

Diváky ale možná bude víc zajímat, v jaké formě se představí sám čtyřicetiletý Lukáš Bauer. Prioritou je pro něj ovšem zabezpečení týmu, až potom vidí vlastní sportování. V porovnání s předchozími sezonami trénuje výrazně méně, na startu Jizerské padesátky ovšem chybět nebude.

„Budu bojovat zejména sám se sebou o co nejlepší výsledek. Umístění do dvacítky bych bral jako výborné a do desítky jako senzaci,“ přemýšlí.

O umístění na stupních vítězů pak nechce mluvit, to by prý byla pohádka. „A bohužel ve sportu se pohádky tak často nestávají. Já jsem si žil pohádku skoro dvacet let a osobní pohádky už dávám stranou,“ vysvětluje Lukáš Bauer.

Stranou šla také zimní olympiáda. Sám se rozhodl o nominaci nebojovat. Při neúspěšné sezóně českých běžců často ovšem slýchával, že by na to ještě měl.

„Snažil jsem si to nepřipouštět. Možná je to ještě pravda, ale moje rozhodnutí nebylo o výkonnosti, ale o tom, že už toho bylo hodně. Teď mám už velké děti, chci se jim víc věnovat a rozjíždět dálkový tým, který mě začal hodně bavit,“ uzavřel myšlenky na Pchjongčchang Lukáš Bauer.