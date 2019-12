Lyžařku Schiffrinovou obdivuje i Ledecká. Američanka může pomýšlet na rekord legendárního Stenmarka

Výjimečnou převahu ukazuje na statru nové zimní sezony Mikaela Shiffrinová. V počtu vítězných závodů může v budoucnu útočit i na největší lyžařské legendy.

Rozesmátá Mikaela Shiffrinová mluvila po druhém kole nedělního slalomu v americkém Killingtonu o tom, že byla na hraně pádu v každé brance. Její pocit byl ale daleko od toho, jak suverénně na trati vypadala a s jak výrazným náskokem deklasovala konkurenci.

Je fantastická, říká Ledecká

Druhou Slovenku Vlhovou porazila o 2,29 sekundy, což je na disciplínu, ve které jde o centimetry, obrovský náskok. Jako o legendě sjezdového lyžování mluvila už v minulé sezoně česká olympijská vítězka v superobřím slalomu Ester Ledecká.

„Mikaela je fantastická lyžařka. Jezdí s takovým přehledem, že je to až neuvěřitelné. Já jsem ráda, že s ní mohu závodit na stejné úrovni, přestože ona je o několik tříd výše,“ popsala Ledecká.

Shiffrinová je ale výš než kterákoli současná lyžařka. Ve slalomu byla mimo elitní dvojici naposledy na olympiádě v Koreji – skoro před dvěma lety, kde skončila překvapivě až čtvrtá. Jinak ale dokazuje svoji výjimečnost, což viděli i letos fanoušci ve Špindlerově Mlýně.

„Není to samo o sobě důležité, ale je to symbol toho, co důležité je. Chci být silná, jezdit rychle, vyhrávat, mít dobrou sezonu a čísla, která to vyjadřují, zase tolik neznamenají. Na druhou stranu to vnímám a beru jako něco zvláštního,“ povídala Shiffrinová po svém březnovém vítězství v Krkonoších a teď se počet vítězství této čtyřiadvacetileté Američanky ve Světovém poháru vyšplhal už na 62.

Určitě tak není nereálné, že by za pár let mohla překonat legendárního Švéda Ingemara Stenmarka a jeho absolutní rekord 86 vítězství.