Ledeckou čeká v Åre první závod na mistrovství světa, kromě soupeřek bude bojovat i s mrazem

Leda podle oblečení a chůze jste mohli po pondělním tréninku poznat Ester Ledeckou. Jinak jí totiž nekoukal ani kousek kůže - na hlavě helmu, brýle, kuklu a pod ní nos i líce oblepené.

Ledeckou čeká první závod na mistrovství světa, v Åre bude kromě soupeřek bojovat i s mrazem

„Pardon, jsem nezdvořilá,“ smála se Ledecká a sundala si kuklu, aby jí bylo lépe rozumět. „Myslím, že nakonec to bylo dobré. Jak vylezlo sluníčko, tak to bylo fajn. Ráno to bylo nepříjemné, nahoře foukalo, ale zase tam člověk nejede nějak moc rychle, takže tu zimu ani tolik nepociťuje. Ale já mám dobré oblečení, takže jsem v pohodě,“ vyprávěla Ledecká.

I tak ale musí lyžaři vytrpět těžko představitelná muka, když se proti mrazivému větru ženou stokilometrovou rychlostí. I velké světové hvězdy jako Američanky Lindsey Vonnová a Mikaela Shiffrinnová nebo Nor Aksel Lund Svindal si na to stěžovaly.

„Člověk se musí lépe obléct. Vliv to samozřejmě má, je to nepříjemné, ale Ester se bude držet v teple, nad startem je hospoda, na startu budou teplé buňky,“ shrnul trenér Tomáš Bank, který do buňky nad start pošle svého bratra Ondřeje s tabletem, na kterém budou s Ledeckou sledovat předchozí závodnice.

Těch bude hodně, česká lyžařka má startovní číslo 29, a může si alespoň celou trať nakoukat, když už si ji kvůli pádu v pondělním tréninku nemohla projet. Start závodu je naplánován na 12.30, Ledecká by se na trať měla dostat zhruba tři čtvrtě hodiny po začátku.