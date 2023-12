Novák doléčil nemoc, na hvězdami nabité Tour de Ski ale jede bez tréninku. ‚Závod asi nedokončím,‘ říká

Na konci listopadu to vypadalo, že by český běh na lyžích mohl mít po letech na Tour de Ski výraznou naději, ale měsíc poté je všechno jinak. Michal Novák, který dokázal bojovat s norskými suverény, totiž před Vánoci onemocněl, a tak je teď hodně daleko od formy, kterou měl na startu sezony. Toblach (Itálie) 16:04 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český běžec na lyžích Michal Novák | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Michal Novák si ve strhujícím závěru závodu na 20 kilometrů volnou technikou dojel v listopadu ve finské Ruce pro druhé místo za Norem Jenssenem a po deseti letech tak vybojoval stupně vítězů pro Česko ve Světovém poháru.

Týden před Vánoci ale přišly velké komplikace a ve hře byla i varianta, že by česká jednička na prestižní Tour de Ski vůbec neodjela.

„To bylo stoprocentně ve hře. To, že jsem schopný odcestovat a uzdravil jsem se, je malý zázrak. Od dalších závodů ale nemůžu nic čekat, v pondělí jsem vylezl z postele a žádný trénink jsem neměl,“ povídá 27letý český závodník.

Ten se necítil dobře už při poslední zastávce Světového poháru v Norsku, kde si ještě dojel pro 16. místo ve skiatlonu.

„V Trondheimu se v sobotu jel skiatlon, a v noci na neděli mi začalo být špatně a měl jsem teploty. Druhý den jsem se otestoval a měl jsem chřipku. Hned jsem věděl, že startovat nemohu, a s trenéry jsme si říkali, že jestli stihneme Tour de Ski, tak to bude zázrak,“ popisuje Novák.

Následoval pak přesun do Česka, týden v posteli a poprvé se Novák dostal na lyže až po Štědrém dnu. Ale jak sám říká, tak k plnohodnotnému tréninku to mělo hodně daleko a tak teď ví, že nemůže očekávat nějaké výrazné výsledky.

„Jedeme tam s tím, abych přišel o co nejméně bodů do celkového pořadí Světového poháru. To je hlavní důvod, proč to jedu zkusit. S největší pravděpodobností ten závod nedokončím,“ říká devátý muž celkového pořadí Světového poháru před sobotní první etapou v italském Toblachu.

Tou bude sprint volnou technikou, ve kterém by se nemusela nedávná nemoc projevit až tak výrazně jako v delších závodech, ale i tak nemíří Michal Novák nějak vysoko a pokusí se dostat hlavně do bodované třicítky.

Navíc v sezoně bez olympijských her a mistrovství světa, kdy je Tour de Ski vrcholem celé sezony a na italsko-švýcarský seriál tak dorazí absolutní špička běžeckého lyžování.