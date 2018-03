'Jak daleko skočím? Jsou tam čáry?' Ledecká poznává trať při detailní prohlídce i přes vysílačku

Ondřej Bank stojí zakuklený s vysílačkou na kraji mixzóny a kouká na velkoplošnou obrazovku. A řeší problém. Vymyslel Ledecké ideální stopu, jenže podle prvních závodnic zjišťuje, že nefunguje tak, jak si představoval.

„V další bráně se necháš vynést, uděláš myšku. A ten hrbík nad skokem nic nedělá, ten je v pohodě. Skok je úplně pidi, jsi 30 centimetrů nad zemí, takže na něj nemusíš,“ říká do vysílačky.

Ester Ledecká stojí v tu chvíli na startu, rozcvičuje se, čeká až, přijde na řadu a poslouchá vysílačku - občas se doptá. „Po tý kompresi, tam skočím jak daleko?“

Deset, až patnáct metrů, odpovídá Ondřej Bank. „Jsou na hrbech nakreslené čáry?“ zní další dotaz. Jsou, tentokrát zase zná odpověď hlavní trenér Tomáš Bank, který stojí uprostřed trati.

Ester Ledecká chce po svých trenérech hodně informací, Bankův dvouminutový monolog si dokáže velmi rychle rozložit a vcítit se do toho, kam ji směřuje, a ani jí to nepřijde jako spousta dat.

„Máme docela detailní prohlídku a pak už trenér jen projíždí celou trať a říká, jak se posunujeme oproti prohlídce. Když mu připadá, že stopa není ideální nebo že se tam nedá jet v té rychlosti, tak se to posouvá. Ale mně nedělá problém si narychlo změnit trať,“ říká Ester Ledecká, která byl v tréninku sjezdu dokonce druhá nejrychlejší.

„Tady se to stalo ve dvou branách, že jsme nevěděli, co od toho čekat. Je to první sjezd a nevěděli jsme, co od toho čekat,“ prozrazuje Ester Ledecká.

Finále Světového poháru žen ve sjezdu začíná v Aare ve 12 hodin. Ester Ledecká má startovní číslo 22.

