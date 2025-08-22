Tým zemědělské univerzity vyvinul Zabystřanovi lyže na míru. Mohl by je přivést i na olympiádu
Lyže vyvíjené v dílnách Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity ve spolupráci se značkou Kästle mají srdce ze dřeva. „Jádro je opravdovým srdcem lyže. Tvoří zhruba 90 procent lyže, kterou tady máme před sebou. Začíná pár centimetrů od špičky a končí zase nějaké tři centimetry od paty. Je po celé tloušťce i délce lyže,“ popisuje pro Radiožurnál Petr Horák z ČZU.
Tyto lyže jsou vyvinuty speciálně pro jednoho konkrétního závodníka, a sice pro nejlepšího českého sjezdového lyžaře současnosti Jana Zabystřana, mimochodem jednoho z hrdinů našeho seriálu Olympijský rok. Jak k tomu došlo?
Honza Zabystřan je u nás studentem na Fakultě lesnické a dřevařské a jednou se ho paní doktorka Jurčíková, která je hlavní řešitelkou tohoto projektu, zeptala, jestli ví, z čeho se skládá lyže. On to moc nevěděl. A tak spolu začali vymýšlet, jestli by se to nějak nedalo naroubovat na jeho bakalářskou práci, která ho tehdy čekala.
Říkáte, že Honza Zabystřan nevěděl, z čeho jsou lyže. Teď už to dobře ví. Já se přiznám, že já to nevím. Tak z čeho je běžné jádro a v čem se liší toto jádro?
Typů konstrukcí lyže je samozřejmě několik, v závislosti na tom, pro koho nebo na jakou disciplínu je lyže určená. Liší se lyže na freestyle, závodní lyže, dětské nebo rekreační lyže. Když budu mluvit o lyžích vyšší kategorie, tam už dřevo je. Samozřejmě ale záleží na skladbě dřevin, jaké zastoupení v dřevěném jádru který druh dřeviny má. Od toho se odvíjí tuhost a pružnost lyže a její další vlastnosti.
Je šance, že tyto lyže budou k vidění na olympiádě příští rok v únoru v Itálii?
Šance určitě je. Letos na jaře jsme byli společně s Honzou Zabystřanem tyto lyže testovat v rakouském Kaunertalu. Testy proběhly z naší strany velmi pozitivně. Vypadá to, že naše dvě lyžové skladby jádra jsou ty nejlepší, nejrychlejší a pocitově pro jezdce nejpříjemnější. Takže se dá očekávat, že se těchto lyží vyrobí větší množství a Honza na nich bude moct začít trénovat a přivést si je třeba i na olympiádu nebo na Světový pohár.
Celý rozhovor s Petrem Horákem pro Radiožurnál Sport si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.