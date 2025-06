Žluté a červené karty v lyžování. Federace skokanů reaguje na norský skandál s kombinézami

Žlutou kartu dostane skokan za diskvalifikaci ze závodu kvůli porušení pravidel o vybavení. Za další prohřešek bude následovat červená karta, jež bude znamenat zákaz startu v následujícím závodu Světového poháru. O jedno místo v závodě zároveň přijde i příslušná reprezentace. Dosud diskvalifikace žádné důsledky pro další závody neměly.

Na letošním mistrovství světa se po závodu na velkém můstku provalil skandál s nedovolenou úpravou kombinéz u domácích skokanů. Norský tým podvádění, jež se týkalo mimo jiné mistra světa ze středního můstku Mariuse Lindvika, přiznal. FIS pětici skokanů do konce sezony suspendovala.

Spolu se systémem karet plánuje mezinárodní federace zavést modernizované měření během kontrol a nové specifikace pro kombinézy. Ty by měly poskytnout menší prostor pro manipulace.

FIS také oznámila, že od příštího ročníku zvýši ve všech svých disciplínách garantované prize money o 10 procent. Dalších 10 procent budou moci na dobrovolné bázi přidat organizátoři jednotlivých závodů. Nejlukrativnější zastávkou Světového poháru je dlouhodobě Kitzbühel, kde si lyžaři během tří závodů v minulé sezoně rozdělili rovný milion eur (25 milionů korun).

