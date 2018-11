Úvodní slalom Světového poháru lyžařů vyhrál Hirscher, Krýzlovi těsně uniklo druhé kolo

Rakouský lyžař Marcel Hirscher začal obhajobu prvenství ve Světovém poháru triumfem ve slalomu ve finském Levi. Vítěz uplynulých sedmi ročníků seriálu vyhrál o devět setin sekundy před svým velkým rivalem mezi slalomovými brankami Norem Henrikem Kristoffersenem. Českému reprezentantovi Kryštofu Krýzlovi unikl o šest setin postup do druhého kola a na 31. místě zůstal bez bodů. Levi/Finsko 14:59 18. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Hirscher. | Foto: Markku Ulander | Zdroj: Reuters

Úřadující mistr světa Hirscher byl nejrychlejší už v prvním kole, po kterém vedl před Kristoffersenem o sedm setin. Druhé kolo ovládl rakouský suverén o dvě setiny před norským lyžařem a vykročil za šestým malým křišťálovým glóbem za slalom.

Na třetí místo se v druhém kole posunul Švéd André Myhrer. Pomohly mu k tomu i výpadky Francouzů Clementa Noela a Viktora Muffata-Jeandeta, kteří byli v polovině závodu na třetí a čtvrté příčce, ale v druhé jízdě ve stejném místě těsně před cílem chybovali.

„O závěrečné pasáži, kde několik lidí udělalo chybu, jsem ještě dostal narychlo info vysílačkou. To bylo hodně důležité a sehrálo to určitě velkou roli. Normálně bych to taky projížděl rovně, ale takhle jsem si najel a dopadlo to dobře,“ uvedl Hirscher po 59. vítězství v závodě Světového poháru.

Krýzl zaostal v první jízdě za Hirscherem o 2,07 sekundy, a přestože se se startovním číslem 62 dostal na chvíli na postupové příčky, nakonec obsadil 31. místo.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Muži - slalom:

1. Hirscher (Rak) 1:51,04 (54,27+56,77), 2. Kristoffersen (Nor.) -0,09 (54,34+56,79), 3. Myhrer (Švéd.) -1,41 (55,32+57,13), 4. Zenhäusern (Švýc.) -1,45 (55,33+57,16), 5. Grange (Fr.) -1,56 (55,58+57,02), 6. Yule (Švýc.) -1,57 (55,20+57,41), 7. Matt -1,58 (54,82+57,80), 8. Hirschbühl -1,66 (55,40+57,30), 9. Feller -1,70 (55,16+57,58), 10. Schwarz (všichni Rak.) -1,73 (55,26+57,51), ...v 1. kole 31. Krýzl (ČR) 56,34.