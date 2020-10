Prostoru pro zlepšení je až až, říká Ledecká před obřím slalomem. V kariéře ho jela jen jednou

Točivé disciplíny nejsou její silnou stránkou, ve slalomu ani obřím slalomu nikdy nezískala ani bod. Jenže teď si může díky skvělým výsledkům v minulém ročníku startovat, kde bude chtít, a tak se těší na úvodní ledovec.

„Už před třemi lety to byl skvělý zážitek a já se hrozně těším na ten další. Myslím, že to bude skvělý závod, ten kopec je nádherný,“ řekla Ester Ledecká Radiožurnálu o závodě, ve kterém by chtěla mít práci i po obědě, kdy se pojede druhé kolo. Její kouč Tomáš Bank ale mluví opatrně.

„Těžko říct, jaká můžeme mít očekávání, já žádná velká nemám. Oproti minulému vystoupení bude mít Ester výhodu, že bude startovat s velmi výhodným startovním číslem. To by mohla být výhoda, ale těžko říct, co můžeme očekávat, když Ester nejela soutěžní obří slalom dva roky,“ vysvětlil Bank.

Ledecká bude na startu připravená dopoledne v 10.56 s relativně vysokým startovním číslem 32. Kdyby bodovala, byl by to pro ni velký úspěch a splnění touhy se každou sezonu o kousek posunout.

„Myslím, že prostoru pro zlepšení je tam až až, budeme mít co dělat ještě několik let. Ale pracuju na tom každý den, tak snad se to brzy projeví,“ doufá Ledecká.

Pro diváky je závod v Söldenu jedním z nejkrásnějších v tom, že vidí velkou část na vlastní oči. Jenže tentokrát kvůli koronaviru tuhle šanci nedostanou a v prostoru cíle budou kromě členů týmů jen pozvaní hosté.