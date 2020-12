Ledecká se v sobotu na svah ve Svatém Mořici nedostane, závod překazilo počasí

Sobotní superobří slalom měl být prvním rychlostním závodem v sezoně, lyžařky dosud absolvovaly dva slalomy, jeden obří slalom a také jeho paralelní variantu.

Jenže už od pátečního večera žilo švýcarské městečko tím, kdo si zvládne udržet průchozí cestu k domu. Od odpoledne sněží tak, že skoro není vidět na krok a všechno pokrylo jen během pátku více než 40 centimetrů sněhu.

Olympijská vítězka Ledecká je ve švýcarském středisku jedinou českou reprezentantkou ve startovní listině, nakonec se ale na svah nedostane, i když se hodně těšila.

„Zatím to byl závod, který mi tolik nešel, je tam hodně nerovností. Je to hodně technický a těžký kopec. Jsem na to natěšená, protože si myslím, že si s tím kopcem pořád něco dlužíme a že se to jednou naučím a že tam taky zajedu dobrý výsledek,“ říkala Ester Ledecká před týdnem.

Kdy se česká závodnice na kopci představí, není jasné. Další super-G je podle původního harmonogramu na pořadu v neděli. Lyžařská federace FIS hledá pro odvolaný závod náhradní termín, v úvahu připadá přeložení na pondělí.