Světový pohár ve Špindlerově mlýně: nejlepší výkon Capové v sezoně a vyrovnaný souboj favoritek

Z pohledu českých fanoušků skončil Světový pohár lyžařek ve Špindlerově Mlýně ideálně. Viděli souboj těch nejlepších, obě vyhrály po jednom závodě, stejně jako přišli na nejlepší výkon české slalomářky v této sezoně. Špindlerův mlýn 12:10 10. března 2019 Lyžařky na stupních vítězů po nedělním sjezdu v rámci závodů Světového poháru ve Špindlerově mlýně. (zleva) Wendy Holdenerová ze Švýcarska, Američanka Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhové ze Slovenska | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Celý den nebyl ten nejlepší, ale takový je sport,“ hodnotila na Radiožurnálu lyžařka Petra Vlhová.

Třiadvacetiletá Slovenka chtěla ze slalomu více než třetí místo, jenže se jí úplně nepovedl. Možná proto, že pro ni není zrovna snadné se hned ráno po vítězném závodě znovu v hlavě připravit na další výhru.

„Myslím, že ještě nemohu říci, že jsem se to naučila, ale pracuji na tom. A pokaždé, když například vyhraji, tak se z toho dokážu poučit. Některé věci jsem se už naučila, takže to je už o kousek lepší, ale stále to není jednoduché,“ popsala Vlhová.

Přesto může mít radost, v pomyslném interním souboji s Američankou Mikaelou Shiffrinovou uhrála remízu.

„Z tohoto pohledu to dopadlo spravedlivě. První a třetí místo pro Mikaelu, první a třetí místo pro Petru, takže všichni odjíždí více méně spokojení, co se týká tohoto ‚boje‘. A z českého hlediska co víc jsme si mohli přát. Gábina má letos super sezonu, toto jsou její třetí body,“ naráží trenérka české reprezentace Eva Kurfürstová na 15. místo Gabriely Capové. To je v točivých disciplínách nejlepším českým výsledkem od konce Šárky Strachové.