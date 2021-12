Ledecké se nepovedl ani druhý sjezd sezony, v Lake Louise byla dvaadvacátá

Olympijská šampionka a trojnásobná vítězka hodnocení sjezdu ve Světovém poháru Goggiaová dominovala i v horších podmínkách, i když tentokrát porazila Američanku Breezy Johnsonovou „jen“ o 0,84 vteřiny, zatímco v pátek to bylo skoro o vteřinu a půl. Třetí dojela úřadující mistryně světa Corinne Suterová ze Švýcarka.

V drobném sněžení a za horší viditelnosti udělala Ledecká drobnou chybu po startu. Větší problém přišel v odkloněné pravotočivé zatáčce. Lehce se přetočila a ztratila rychlost, která vítězce sjezdu v Lake Louise z roku 2019 chyběla ve zbytku závodu. V cíli zaostala za Goggiaovou o 2,56 vteřiny, což na trati dlouhé 3052 metrů znamenalo rozdíl 70 metrů.

Mimo dvacítku ve sjezdu Světového poháru skončila Ledecká naposledy loni v lednu v bulharském Bansku, kde po 32. místě nebodovala.

V neděli zakončí program v Lake Louise superobří slalom (18:30).

SP ve sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada):

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:48,42, 2. Johnsonová (USA) -0,84, 3. Suterová (Švýc.) -0,98, 4. Hütterová -1,16, 5. Scheyerová (obě Rak.) -1,33, 6. Delagová (It.) -1,34, 7. Weidleová (Něm.) -1,44, 8. Puchnerová (Rak.) -1,52, 9. Gagnonová (Kan.) -1,60, 10. Brignoneová (It.) -1,70, ...22. Ledecká (ČR) -2,56.

Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů): 1. Goggiaová 200 b., 2. Johnsonová 160, 3. Suterová 105, 4. Puchnerová 92, 5. Hütterová 86, 6. Delagová 80, ...15. Ledecká 31.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 365, 2. Vlhová (SR) 340, 3. Goggiaová 215, 4. Slokarová (Slovin.) 210, 5. Dürrová (Něm.) 201, 6. Liensbergerová (Rak.) 187, ...21. Dubovská (ČR) 73, 46. Ledecká 31.