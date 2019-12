Moc od toho nečekám, říká Ledecká před prvním startem v paralelním slalomu na lyžích

Ester Ledecká je v lyžařském Světovém poháru specialistkou na rychlostní disciplíny, ale v neděli si vyzkouší i paralelní slalom. Ten zná ze snowboardových závodů, ale na rozdíl od nich ve Svatém Mořici určitě nebude patřit mezi favoritky. Sv. Mořic 9:14 15. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká během sjezdu Světového poháru v Lake Louise | Foto: Eric Bolte | Zdroj: Reuters

V sobotu večer dostala na slavnostním ceremoniálu před několika stovkami lyžařských fanoušků číslo 6, takže bude mít v obou dopoledních kvalifikačních jízdách ještě téměř čistou a nerozbitou trať.

Ester Ledecká je v lyžařském Světovém poháru specialistkou na rychlostní disciplíny, ale v neděli si vyzkouší i paralelní slalom.

„Trénovala sama, takže jsme neměli vůbec žádné srovnání. Je hrozně těžké předpovídat, ale číslo má výborné, tak to třeba využije,“ říká pro Radiožurnál Tomáš Bank, který si myslí, že by i v paralelním slalomu mohla být také dobrá, i když aktuálně zatím nemá žádné srovnání.

„On mi hodně fandí a já jsem za to strašně ráda. Bylo by blbé, kdyby to trenér měl naopak. Ale já se vždycky snažím zůstat nohama na zemi. Tohle bude vlastně můj první paralelní slalom, který pojedu na lyžích, takže od toho popravdě moc nečekám,“ přidává svůj pohled dvojnásobná olympijská šampionka.

V kvalifikaci pojede v obou kolech se Švédkou Annou Sven-Larssonovou, která je specialistkou na slalom a třikrát v něm letos skončila mezi elitní trojicí. A ta by Ledeckou mohla vytáhnout k rychlým jízdám, které by jí zajistily postup do odpoledního play-off.

„Tam je strašná výhoda, že ta holka pojede vedle ní, takže se může podle ní orientovat, jak jede rychle, a nepodlehne nějakému falešnému pocitu, že jede dobře, i když pojedu pomalu,“ doplňuje Tomáš Bank.

Samotný závod je na programu v 11.30. Do předchozí kvalifikace vstoupí v 9.45 další dvě Češky Martina Dubovská a Gabriela Capová.