Zbraň nesmí být lehčí než tři a půl kila. ‚Závodníci to mají vyladěné,‘ říká šéf materiální kontroly Ježek

Musí vážit minimálně tři a půl kila a nesmí vystřelit při přiložení půlkilového závaží na spoušť. Taková jsou pravidla pro malorážky na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Seriál Radiožurnálu Sport Nové Město na Moravě 16:15 13. února 2024

Odpor spouště u malorážky se měří na stanovišti předzávodní kontroly. „Moje jméno je Radovan Ježek a jsem tady šéfem materiální kontroly. Samozřejmě je nade mnou ještě mezinárodní rozhodčí,“ říká muž, který má v Novém Městě na Moravě na starost kontrolu malorážek biatlonistů.

Ježek drží v ruce dlouhou tyč a na jejím konci je závaží vážící půl kilogramu.

„To závaží je kalibrované a certifikované. Je to přesně ten odpor spouště, který musí vydržet. Nesmí takzvaně cvaknout. Kdyby spoušť cvakla, tak se musí dát znovu nebo to musí udělat jiný rozhodčí anebo sám závodník. Pokud ne, tak musí závodník odejít za svým týmem a doladit odpor spouště tak, aby to prošlo kontrolou,“ vysvětluje kontrolor zbraní.

Biatlonisté ale málokdy musí na svých puškách cokoli upravovat nebo měnit, aby byli vpuštěni do prostoru startu závodu.

„Řekl bych výjimečně, protože většina závodníků už to má ze závodu tak vyladěné, že přesně půl kila tam má opravdu málokdo. A že by zbraň neprošla, to se stane jen výjimečně,“ vysvětluje Ježek.



Po první části kontroly malorážky následuje další, kdy na řadu přijde kladka. „Jsou to klasické obchodní závěsné váhy. Na každý závod je vybráno deset flint, které se ještě převáží tak, aby splňovaly limit. Ta zbraň nesmí být lehčí než tři a půl kila,“ popisuje Ježek další část kontroly zbraní.



„Nesmí mít na sobě řemen, zásobníky ani náhradní náboje, které si závodníci vozí. Musí to být čistě odstrojená flinta,“ říká Ježek v tunelu, ve kterém probíhá kontrola zbraní na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.