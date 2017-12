Malorážku držela v rukou poprvé před pěti lety, teď Herrmannová vyhrála svůj první závod ve Světovém poháru

Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš, v biatlonovém světě to ale platit nemusí. Němka Denise Herrmannová se v něm pohybuje teprve chvíli, ještě nedávno byla běžkyní na lyžích, v pátek ale v Östersundu vyhrála sprint a poprvé v kariéře ovládla závod Světového poháru. Östersund 13:53 2. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Denise Herrmann | Zdroj: Reuters

Denise Herrmannová vystoupala na nejvyšší ze stupňů vítězů. Kdo by to byl řekl, když ještě před pár lety běhala na lyžích bez flinty na zádech.

„Poprvé jsem střílela v roce 2012 v Ruhpoldingu, když nás biatlonisti navštívili na soustředění. Jen jsem to zkusila, a fakt mě to chytlo," popisuje Herrmannová.

Takhle nějak začal příběh o tom, jak se z běžkyně stala biatlonistka, i když ještě předtím, než se definitivně přeorientovala, získala olympijskou medaili v Soči. Teď se zdá, že nemusí být utopií navázat na tyhle úspěchy i v novém, přeci jen trochu bláznivějším sportovním zaměstnání.

„V biatlonu se prostě může stát cokoli, po jedné střelbě jste na chvostu, pak dobře zastřílíte a během chvíle můžete být mezi nejlepšími. Prostě nikdy nevíte, co se stane," dodala Herrmannová.

Něco podobného možná kdysi chybělo v lyžařské stopě i Lucii Charvátové, v jejím případě ale nejde po přestupu k biatlonu všechno tak hladce jako u Denise Herrmannové, což znovu ukázal sprint tady v Östersundu.

„Teď jsem dostala pěknej kartáč,“ říkala česká reprezentantka po rozpravě s trenérem Vítkem. Se čtyřmi střeleckými chybami nepostoupila do nedělní stíhačky a německé konkurentce se stejnou, běžkařskou minulostí zatím může jen závidět.

„Vůbec netuším, jak to dělá. Ale myslím si, že když se člověk dostane na tu vlnu, že mu to jednou začne jít a zůstane to tam, tak jí to na vrcholu může držet hodně dlouho. Je moc hezké vidět, že i z klasické běžkyně se může stát dobrá biatlonistka,“ dodala Charvátová.

Vítězství Herrmannové tak dává alespoň naději Lucii Charvátové i několika dalším, protože tyhle dvě rozhodně nejsou jediné, které k běžeckým lyžím v posledních letech přibraly malorážku.