Pobláznil celé Polsko. Skokan na lyžích Adam Malysz slaví 40. narozeniny

Ze skoků na lyžích udělal národní sport a dnes slaví čtyřicáté narozeniny. Polák Adam Malysz je čtyřnásobným mistrem světa, z olympijských her si přivezl čtyři medaile, ale ještě důležitější je jeho odkaz. Stal se totiž vzorem pro další generaci sportovců a Polsko v současnosti patří i díky němu do nejužší skokanské špičky. Zakopané 17:33 3. prosince 2017

Atmosféra jako na fotbalovém stadionu, 60 tisíc diváků obléhajících skokanské můstky v Zakopaném. Adam Malysz během šestnácti let své kariéry pozvedl v Polsku tradiční olympijský sport do úplně jiné dimenze a v roce 2011 si užil velkolepou rozlučku.

„Zakopané je takový můj druhý domov, tady jsem začínal svou kariéru ve skocích na lyžích, tady ji i skončím,“ vracel se Malysz k roku 1995, kdy byly polské skoky na lyžích daleko za těmi českými.

„Tenkrát ani Poláci nevěděli, že nějaké skoky na lyžích existují a tady stálo možná deset, patnáct fanoušků, a to byli ještě rodinní příslušníci. Pak Adam najednou vyletěl a rok na to tady bylo plno a ochranka pomalu nevěděla, co má dělat,“ vzpomínal vítěz Turné čtyř můstků Jakub Janda, který se shodou okolností loučil s kariérou před dvěma týdny ve Wisle, tedy Malyszově rodišti.

„Má to asi dáno z hůry. V životě narazil na dobré lidi, kteří mu pomohli rozvíjet jeho talent,“ mluvil Jakub Janda, který je aktuálně začínajícím poslancem, o přednostech populárního polského sportovce.

Prvním trenérem Adama Malysze byl Čech Pavel Mikeska. „Tehdy jsem nemyslel na to, že to dotáhne tak daleko. Ale jak začal skákat, tak po dvou třech letech jsem věděl, že je to nebroušený diamant,“ řekl pro Radiožurnál.

A tak vznikla v Polsku doslova „Malyszománie“, kdy během dlouhých zimních večerů seděli u obrazovek miliony fanoušků. A byli mezi nimi i mladí skokani, kteří teď patří do Světové špičky. Hned pětice polských závodníků pravidelně boduje ve Světovém poháru, což se z českého týmu nedá říct o nikom.

Po skončení kariéry se dobrodruh Malysz třikrát vydal na Rallye Dakar a za pomoc Martinu Prokopovi dostal před rokem zvláštní cenu Českého klubu fair play.