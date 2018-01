Mám stále dost věcí, které můžu dohnat, říká i přes vítězství ve Světovém poháru Ledecká

Ester přijměte velkou gratulaci k vašemu dalšímu vítězství. Troufnu si říct, že k nejdramatičtějšímu a asi i nejšťastnějšímu, protože vaše soupeřka zaváhala v předposlední bráně. Souhlasíte?

Já popravdě vůbec nevím, jak ona jela. Já jsem se soustředila sama na sebe, abych se dostala co nejdřív do cíle. Takže je možný, že pro vás to bylo dramatické, pro mě možná taky, ale já nemám úplně čas se koukat vedle, co ona tam dělá.

Když to vezmu trochu s nadsázkou. Baví vás to pořád, když pořád vyhráváte jak kvalifikace, tak samotné závody?

Samozřejmě že mě to baví. Já si pořád myslím, že mám stále dost věcí, které můžu dohnat, spousta rezerv. Jsem strašně ráda, že mi to dneska takhle vyšlo. Musím strašně poděkovat celému týmu, který odvedl fantastickou práci a to je moje obrovská výhoda.

Vy jste tady v Rogle vyhrála potřetí za sebou. Věděla jste to a těší vás to o to víc?

Věděla jsem, že kdybych vyhrála, tak je to teď hattrick v řadě. Samozřejmě mám strašnou radost, jako mám radost z vítězství na jakémkoliv kopci.

Pomáhá vám v závodech i sebevědomí, které jste musela nabrat v olympijské disciplíně, v paralelním obřím slalomu jste ještě neprohrála.

Je to skvělý s tímhle nastupovat do závodu, ale na druhou stranu, když stojím na startu, tak to máme obě dvě úplně stejný. Máme před sebou pár bran, které kdo sjede rychleji, tak ten vyhrál.

Neprosí už vás soupeřky, abyste je taky jednou nechala vyhrát?

To by klidně mohly zkusit, ale nepřipadá to vůbec v úvahu. Já budu bojovat až do roztrhání těla.