Manažer, trenér i závodník. Bauer lyže a hůlky na hřebík úplně nepověsil

Má svůj tým dálkových běhů, je jeho manažerem, trenérem a jak se zdá, ještě nějaký čas taky aktivním jezdcem. I když, zrovna na dnešním tréninku na soustředění v Liberci se moc nepředřel, jel totiž na elektrickém kole. „Trošku mě mrzí, že se na to stále musí šlapat. Příště asi jedu na motorce,“ řekl Bauer zvesela pro Radiožurnál.

Teď už si tohle pohodlí může dovolit, vlastně by se mohl úplně elegantně vyhnout veškeré dřině. Medailí a pohárů má doma požehnaně, v lyžařské stopě má více méně splněno, na druhou stranu, Bauer jako by neuměl definitivně zahodit závodní lyže a hůlky. Když přijde řeč na olympijské hry, rád škádlí.

„Tak u Bauera není nikdy nic stoprocentního a já samozřejmě tyhle dotazy přiživuji tím, že jsem třeba zaběhl výborný čas na přespoláku, kdy jsem byl tuším deset vteřin od svého rekordu, který jsem zaběhl v nejlepších letech. Ukazuje mi to, že na tom nejsem úplně špatně, ale letos už zdaleka tolik netrénuji. Z mé strany je to spíš takové pošťuchování a popohánění reprezentace, takový provokatér,“ smál se dobře naladěný Bauer.

Olympijský medailista prostě v dobrém slova smyslu rád škodolibě trápí mladší generace. Bez problémů se smíchem přizná, že už by si možná někteří přáli jeho lyžařský konec, ale od svých svěřenců z laufařského týmu zatím narážky na vysoký sportovní věk neslýchá, jak ostatně říká Adam Fellner.

„Od nás asi ne, to si k němu zatím úplně nedovolíme, ale od těch svých spoluzávodníků asi většinou jo. Myslím si ale, že Lukáš to bere s rozumem a s nadhledem. Jak se jde na trénink, tak jde sranda stranou a jde se do plných. Každý se pak soustředí na to svoje.“

Možná i proto je Bauer i ve svých čtyřiceti letech hodně rychlý. V další sezoně bude plnit roli týmového manažera, často i trenéra, a jak se zdá, občas i závodníka. S tím můžete počítat, i přesto, že si dnešní trénink na Ještěd vyšlápl na elektrokole.