Tělo už to nevydrží, vzkázal Gisin. Švýcarský sjezdař dva roky po hrozivém pádu končí s lyžováním

Je to takové nařízení, tak to muselo být, komentoval biatlonista Moravec netradiční vyhlášení vítězů

Asi by je nikdy nenapadlo, že se to někdy stane, ale teď si na to musí biatlonisté zvykat. Kdo se dostane na stupně vítězů, musí si na krk pověsit medaili sám. A místo podání ruky přichází poklona.