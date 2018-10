Alpským lyžařům začíná sezona, mezi slalomáři by měl znovu kralovat Marcel Hirscher

Točivé disciplíny nepatří u Ester Ledecké mezi nejsilnější, a tak sobotní úvodní obří slalom sezony Světového poháru vynechala. Zato u mužů si můžete být jistí, že v neděli na startu obřího slalomu bude Marcel Hirscher. Rakušan, kterého by ani v této sezoně neměl nikdo zastavit, se v létě kromě jiného stal otcem. Sölden / Rakousko 15:06 27. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Hirscher na olympiádě v Pchjongčchangu | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Ještě mu není ani 30 let a už je jisté, že bude legendou. Sedmkrát v řadě vyhrál celkové hodnocení Světového poháru, minulou zimu si v Koreji vyjel dvě zlaté olympijské medaile a byl to také ideální moment, kdy říct, že už závodit nebude.

Marcel Hirscher by měl být i letos vládcem točivých disciplín. Podle svých slov ale po narození potomka už u něj nebude sport číslem jedna

„Po olympijských hrách jsem měl docela dobrou šanci skončit. Ale mám lyžování až moc rád, takže se těším na další sezonu. I když to pro mě bude trošku jiné,“ naznačil Marcel Hirscher, od léta manžel a už tři týdny také otec.

„Sport už teď nebude vždy na prvním místě, jako byl minulých 15 let. Nebudu už závodit vždy na 100 procent, protože mě čekají i jiné krásné věci,“ usmíval se v létě při rozhovoru, jenže v tréninku v minulých týdnech vypadal znovu naprosto suverénně a měl by opět bojovat o Velký křišťálový glóbus.

„Bude stoprocentně jiný. Teď jsem s ním trénoval na Piztalu a zdá se mi v top formě. Nevidím nikoho, kdo by ho mohl ohrozit,“ myslí si český lyžař Kryštof Krýzl a jeho slova dokazují i sázkové kanceláře.

Kurzy na nedělní vítězství Rakušana jsou velmi nízké, a pokud dojede do cíle, měl by téměř jistě vyhrát. Jenže to, že uvidí cíl, není zrovna v Söldenu vůbec jisté.

„Věřím, že z marketingového pohledu to je jeden z nejsledovanějších svěťáků. Je dobré se tam zajet ukázat. Je to ještě před tím, než se rozjede klasický seriál. Závodníkům se tam ale moc nechce. Většinou, když se to zruší kvůli počasí, tak si oddychnou,“ přiznává Krýzl, který i proto úvodní závod vynechá a s Hirscherem se potká až za pár týdnů ve finském Levi.