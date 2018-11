První sezona bez Björgenové. Běžkyním na lyžích bude na startu chybět největší soupeřka

Je to rok co rok stejné, brzy se stmívá, je patrná mírná nervozita a servismani řeší, jak namazat lyže na slavný a snad vůbec nejprudší kopec v Ruce. Ten vede směrem vzhůru na stadion, ale něco je teď přeci jen trochu jinak. Už se na něm nepředstaví legenda, která i tady často projížděla cílem s rukama nad hlavou.

„Jednou bych chtěla mít velkou rodinu. Ano, je to teď velká změna, závodění mi bude moc chybět, ale nastal ten správný čas, a moc se těším na to, co bude po kariéře,“ popisovala hvězda tohoto sportu Marit Björgenová.

Norská závodnice už má jiné starosti. I když jejím konkurentkám se teď možná ulevilo, vždyť rekordmanka v počtu vítězství ve Světovém poháru, svoji postavou a silovým pojetím jízdy jako by často patřila do úplně jiné kategorie, ale nejlepší české závodnici Petře Novákové bude norská hvězda chybět.

„Bude chybět, protože ona se stala ikonou a legendou, kterou opravdu nikdo nikdy nepřekoná,“ připomíná pro Radiožurnál Nováková, že Bjoergenová opustila před několika měsíci svět běžeckého lyžování na vrcholu, s další zlatou olympijskou medailí na krku.

Hledat teď její dominantní nástupkyni je docela složité, ale prý by se jí mohla stát další Norka, Therese Johaugová, která je ovšem mezi konkurentkami o poznání méně populární než Björgenová. Jsou to totiž dva roky od chvíle, kdy se s pláčem snažila odůvodnit dopingový nález.

„Myslím si, že ona bude horkou kandidátkou na celkové vítězství,“ dodává česká běžkyně na lyžích.

I ona se po 10 hodině postaví na start kvalifikace sprintu. Právě tím začne ve finské Ruce nový ročník Světového poháru.