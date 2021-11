Reprezentační trenér biatlonistů: Davidová byla favoritkou závodu, úspěch si pojistila dobrou střelbou

Biatlonistka Markéta Davidová začala sezónu Světového poháru ve velkém stylu. Ve švédském Östersundu ovládla vytrvalostní závod, ve kterém je úřadující mistryní světa. Jeden z reprezentačních trenérů Jiří Holubec chválí především její střelbu. „Mimo té poslední rány, která byla trošku k jedenácti hodinám, to byly bezproblémové rány. Celkově to zvládla úplně bravurně,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Östersund (Švédsko) 21:16 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Markéta Davidová zahájila novou sezonu vítězstvím v Östersundu | Foto: Igor Stančík | Zdroj: Český biatlon

Co bylo základem úspěchu Markéty Davidové?

Základ je dobrá střelba, což jako jediná dneska ukázala, že sestřelila všechny terče. Při jejím výborném běhu dneska nebylo co řešit.

Vy jste to sledoval skrz dalekohled přímo ze střelnice. Byla tam nějaká rána, o které jste měl pochyby, jestli sklopí terč, nebo všechny byly krásné rány?

Byly tam dva kalibry, ale takové lehké kalibry, jinak to všechno padalo. „Ležka“ byla výborná. Mimo té poslední rány, která byla trošku k jedenácti hodinám, to byly bezproblémové rány. Celkově to zvládla úplně bravurně. Máme z toho strašnou radost.

Když jste tady pozoroval Markétu Davidovou v posledních trénincích, nebo i předtím na soustředění, měl jste z ní dojem, že může mířit takhle vysoko už na úvod olympijské zimy?

Jako že může mířit takhle vysoko? Určitě tady byla favoritkou, protože je mistryní světa v této disciplíně a zhostila se toho velice dobře. Tady se jednalo jen opravdu o střelbu, v běhu takový strach nemáme, že by někde vyloženě propadla. Dneska ostatně chybovali favoritky, takže to bylo, dá se říct, pro ni velice jednoduché.

Ne že by se o Markétě Davidové nemluvilo v souvislosti s olympijskými hrami jako o jedné z adeptek na medaili, ale teď vstupuje do nového ročníku Světového poháru vítězstvím, oblékne žlutý dres vedoucí ženy. Jakým je typem závodnice? Budete z ní muset nějakým způsobem snímat tlak, nebo si s ním dokáže poradit?

Myslím si, že Markéta je rozumná holka, která si samozřejmě bude ten tlak sice trošku uvědomovat, ale nějak se s ním vyrovná, a že ji nějak extra svazovat nebude. Samozřejmě každý je trošku nervózní, když je někde velkým favoritem, ale nebude to nic drastického.

Pokud se podíváme na vrchol sezóny: už zmiňované olympijské hry v Pekingu nás čekají v únoru. Teď máme přelom listopadu a prosince, to znamená ještě nějaké tři měsíce do Pekingu. Dá se forma držet celou dobu takhle vysoko, nebo se nemají čtenáři příliš divit, pokud tam budou přece jen drobné výkyvy?

Tady bude důležité hlavně, aby zůstala zdravá. Je to biatlon, střelba je nevyzpytatelná. Nějaké výkyvy tam můžou být, ale vůbec bych si tím nelámal hlavu, protože je vidět, že je spousta dobrých závodníků, kteří v průměru jezdí do desítky a najednou jsou padesátý, protože se nepovedla střelba – přijde vítr a máte hned celý závod zkažený.

Markéta už loni předváděla výborné výkony a zase takové velké výkyvy tam nebyly, takže si myslím, že to bude v pořádku.