,Pro návrat dělám maximum,' říká biatlonistka Davidová. Chce být hlavně připravená na olympiádu

Biatlonistka Markéta Davidová je připravená se vrátit po skoro třech měsících do kolotoče Světového poháru. Jestli jí vyhřezlá ploténka léčená konzervativně opravdu dovolí nastoupit do pátečního sprintu, se ale může rozhodovat až těsně před večerním závodem v Novém Městě na Moravě. Ve startovní listině ale hlavní hvězda české biatlonové reprezentace figuruje. Nové Město na Moravě 13:12 7. března 2025

Česká biatlonistka Markéta Davidová na tréninku | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Markéta Davidová po skoro tříměsíční pauze zaviněné vyhřezlou ploténkou po konzervativní léčbě ví, že každý den může být úplně jiný, a proto bude zcela jasno o jejím startu ve večerním sprintu Světového poháru až před závodem. Ve startovní listině její jméno nechybí, ale jestli se na trať opravdu vydá, nebo se u ní objeví DNS – tedy nepostavila se na start – jisté prostě není.

„Moc nevím, jak mám odpovědět. Nechci, aby si lidi mysleli, že přeháním. Všechno mám posvěcené od doktorů, ale tělo něco zažilo a pamatuje si to. Takže bez bolesti to ještě není,“ odpovídá Davidová na otázku, jestli ji záda ještě bolí.

Naposledy se v elitním seriálu Davidová představila 14. prosince v rakouském Hochfilzenu, kde dojela pátá ve stíhačce, ale bolest jí začala z bederní oblasti vystřelovat do nohy a druhý den už sotva chodila. Teď se podle svých slov každý den probouzí s tím, že neví, co jí záda dovolí.

„Je těžké odhadnout, co se bude dít. Cíl je postavit se na start,“ říká Davidová o své účasti v pátečním sprintu v Novém Městě na Moravě. I proto hlavní hvězda českého biatlonu klidně pětkrát denně cvičí a snaží se konzervativní léčbou vyhřezlou ploténku uzdravit.

Cítím se lépe

„Cvičím často, podle toho, jak je potřeba a jak se tělo zrovna probudí. Taky rehabilituju, chodím na fyzioterapii. Zkouším všechno, co jde a co by mi mohlo pomoct. V rámci mého návratu dělám všechno pro to, aby se všechno spravilo,“ podotýká Davidová s tím, že chce být hlavně připravená na další sezonu.

Ta bude totiž olympijská s únorovým vrcholem na hrách v Itálii – to je cíl. I kvůli tomu už o víkendu absolvovala první soutěžní test na regionálních závodech v Polsku. A ani druhý den po zkráceném vytrvalostním závodě se Markéta Davidová necítila vůbec špatně.

„Polsko ukázalo, že jsem to zvládla. To je nejdůležitější. A po závodě jsem se cítila zase o kousek líp,“ vzpomíná Davidová, která závodní pauzu a zdravotní problémy hlavně zezačátku nenesla vůbec dobře a přijít na jiné myšlenky jí pomáhal i její kůň.

Sprint biatlonistek začne ve Vysočina aréně v 18.25 stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu Sport. A to ať už ho Markéta Davidová pojede, nebo ne. Kdo by z českých reprezentantek neměl nejen na startu chybět, je Voborníková, Jislová, Charvátová a Vinklárková.