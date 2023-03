‚Energie už tolik není, ale diváci to dohání. Je skvělé, že fandí všem,‘ těší po osmém místě Davidovou

Čeští biatlonisté se na aktuálním Světovém poháru v Novém Městě dočkali prvního umístění v elitní desítce. Osmá doběhla před vlastním publikem Markéta Davidová ve stíhacím závodě, do kterého startovala jako 16. Po odjetých deseti kilometrech s ní v cíli mluvil reportér Miroslav Lenc... Nové Město na MOravě 18:55 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

V cílové rovince bylo vidět, že má závod stál hodně sil. Jak moc náročné bylo před domácími diváky zvládnout tu předcházející desítku?

Já jsem se snažila tam nechat všechno. I v tom posledním kopci jsem si říkala, že to ještě musím zkusit, že lidi nám sem přišli zafandit, tak jsem se tam snažila využít. Bohužel holky byly lepší, takže nakonec to stačilo na osmé místo.

Posunula jste se o osm míst. Jste spokojená s tímto výsledkem?

Já myslím, že ve stíhačce je posun dopředu vždy dobrý. Takže spokojená jsem.

V cílové rovince jste mávala divákům, loučila jste se s nimi. Jak vás nabila tato euforická atmosféra?

Já bych jim chtěla moc poděkovat. Myslím si, že je strašně super, že fandí všem, křičí na každého, nejen na nás. A doufám, že si to ještě zítra užijeme.

Kdy jste právě jejich povzbuzování cítila nejvíc? Bylo to v tom rozjezdu v prvních desítkách metrů, anebo třeba v cílové rovince?

Já myslím, že to je všude a pořád, na stadioně, na trati a všude jinde bez přestání.

Vy jste měla velmi blízko minimálně k rozšířenému pódiu pro šest nejlepších závodnic. Třetí střelecká položka vám ale úplně nevyšla, udělala jste dvě chyby. Co se tam stalo špatně? Už jste dokázala nějakým způsobem analyzovat tento problém?

Možná jsem moc pospíchala, měla jsem si to tam trošičku víc pohlídat. Malinko mi chyběl respekt k té střelbě.

Ještě k samotnému běhu, k podmínkám tady ve Vysočina aréně. Jak se vám běželo?

Mně se běželo dobře. Myslím si, že jsme měly i super lyže, s tím se vždycky závodí líp.

Závěrečný den světového poháru před domácími tribunami vás čeká smíšená štafeta. Jak moc energie ještě cítíte ve svém těle a jak moc se těšíte na tuto výzvu?

Energie možná není tolik, ale diváci to dohání, takže se těším. Je masakr, že ta velká mixa (smíšená štafeta, pozn. red.) se jede už ráno v jedenáct, takže to není ani 24 hodin odpočinku, ale tak to prostě je. Takže jdeme do toho.