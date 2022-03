Takhle jsou ty závody ideální, pochvalovala si výkon ze smíšené štafety biatlonistů Davidová

Už jen poslední zastávka olympijské zimy zbývá biatlonistům ve Světovém poháru. Přesouvají se do Osla na slavný Holmenkollen. V estonském Otepää zažili Češi nadějnou smíšenou štafetu, ve které skončili pátí.

„Takhle jsou ty závody ideální, když dáte dvě nuly a ještě se vám dobře běží a máte připravené lyže. Myslím, že jsem nemohla už udělat víc,“ řekla spokojená Davidová Radiožurnálu.

Markéta Davidová byla na svém třetím úseku jednak nejrychlejší na lyžích, ale také celkově nejlepší, s náskokem 15 sekund, což je slibné i vzhledem k individuálním závodům na finále Světového poháru v Oslu.

„Musím říct, že se těším, ale vím, že to bude bolet.“ dodala aktuálně nejúspěšnější česká biatlonistka.

To štafety čekají biatlonisty až v další sezoně, ale teď pátou příčkou v sestavě Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Markéta Davidový, Jessica Jislová ukázali, že by v nich znovu mohli bojovat o přední umístění.

„Mám z nás radost, jsem ráda, že se nám to povedlo. Musíme pokračovat v tom, co jsme udělali. Štafety mají potenciál ty výkony předvádět. Když se to sejde, tak jsou z toho hezké výkony,“ zhodnotila výsledek Jislová.

A velkým příslibem jsou také juniorští mistři světa Tereza Voborníková s Jonášem Marečkem, pro které byl závod smíšených dvojic hlavně obrovskou zkušeností. Skončili na 16. místě.