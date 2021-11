Biatlonistou roku je potřetí v řadě Davidová. Triumf jí zajistil světový titul z vytrvalostního závodu

Markéta Davidová se potřetí za sebou stala nejlepším českým biatlonistou roku. Úřadující mistryně světa ve vytrvalostním závodu ze slovinské Pokljuky ocenění převzala na předsezónní tiskové konferenci v budově Českého rozhlasu. A třeba kromě školy, které studuje, děkovala i trenérovi Egilovi Gjeelandovi. Praha 17:40 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová se potřetí za sebou stala nejlepším českým biatlonistou roku | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český rozhlas

„Moc děkuju. Patří to asi všem okolo. Chtěla bych zmínit hlavně Egila, který tady není, a poděkovat mu za to,“ řekla k ceně pro nejlepšího českého bitalonistu roku Markéta Davidová.

Čtyřiadvacetiletá závodnice v minulé sezoně ovládla světový šampionát ve vytrvalostním závodu, na světovém poháru na první tři místa ani jednou nedosáhla.

Na tiskové konferenci v budově Českého rozhlasu hodnotila minulou sezonu, ve které musela skloubit biatlon i školu. „Jsem za to strašně ráda, že jsem to zvládla a že jsem nemusela prodlužovat školu, že se to dalo skloubit. Děkuji moc i České zemědělské univerzitě za podmínky, které mi udělali, protože bez toho by to samozřejmě nešlo,“ řekla k minulé sezoně Markéta Davidová.

Mluvil o ní také český biatlonista Michal Krčmář: „Když si vezmu loňskou sezonu, myslím, že se mi povedlo deset až patnáct umístění mezi desátým a dvacátým místem, ale co se týče statistik, tak jsem měl nejlepší čísla za svoji kariéru, co jsem kdy jezdil,“ uvedl Krčmář.

Na tiskové konferenci v budově Českého rozhlasu vyhlásil biatlonový svaz taky nejlepšího juniora. Tím se stal Mikuláš Karlík, který skončil druhý ve sprintu a třetí ve štafetě na Světovém poháru v rakouském Obertilliachu.

„Věřím, že tahle trofej určitě nepatří jednomu člověku, ale celému realizačnímu týmu. A chtěl bych se o ni podělit i s kluky, se kterými mám bronzovou medaili ze štafety, takže to je pro nás všechny,“ těšilo Karlíka.

Především díky jeho úspěchům se trenérem roku stal kouč juniorů Michael Málek.