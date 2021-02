Davidová se po zlatém závodě proletěla vzduchem. Na předchozí trápení zapomněla při studiu

Kolegové z reprezentace Davidovou doslova vyhazovali k nebesům | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon



Sama tomu prý nechtěla uvěřit, ale pohled na zlatou medaili mohl ve středu ráno Markétu Davidovou bezpečně ujistit, že se do nového dne v Pokljuce probudila jako mistryně světa. Až bude vzpomínat na vítězství ve vytrvalostním závodě, možná si hned vybaví i to, jak při oslavách padala do náruče celého týmu. Nebo na svou netradiční přípravu před zlatým závodem.