Myslím, že teď není potřeba to řešit, komentuje biatlonistka Davidová případný konec kariéry

Titul mistryně světa už sice získala, ale stále by před sebou mohla mít spoustu sportovních výzev. Přesto si biatlonistka Markéta Davidová umí představit relativně brzký konec kariéry. Tedy, alespoň to vždy tvrdila. Jestli se na tom po úspěchu na šampionátu v Pokljuce něco změnilo, prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál. Pokljuka 17:52 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Pro zaryté biatlonové fanoušky je bolestivá už jen ta představa. A obzvlášť teď, když se Markéta Davidová stala v Pokljuce mistryní světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká čerstvá mistryně světa v biatlonu Markéta Davidová na možný konec kariéry

Co když úspěšná reprezentantka po příští sezoně opravdu ukončí kariéru? Sem tam nad tím totiž nahlas zauvažuje a pronese, že v jejím životě nebudou donekonečna dostávat přednost lyže a flinta.

Až se jednou bude muset rozhodnout, třeba ji zviklají vzpomínky na to, jak s ostatními členy týmu v Pokljuce slavila vítězství ve vytrvalostním závodě – na stadionu a pak i na pensionu, kde prý šampaňským omylem polila podlahu i číšníka. Ostatně opravdu veselo prý bylo i v domě jejích rodičů.

„Myslím si, že to byla divočina. Máme dva psy a chudák jedna fena to celé proštěkala, protože nevěděla, proč tam všichni křičí. Pak oba spali, asi z toho byli vyčerpaní,“ popisovala biatlonová mistryně světa ve vytrvalostním závodě.

Fence paní Davidové by se možná ulevilo, jenže českému biatlonu naopak spíš přitížilo, kdyby jeho největší hvězda po olympijských hrách tak brzy ukončila kariéru.

Fanoušci v nejistotě

Třeba jsou ta slova jen planým poplachem, ale stovky fanoušků na sociálních sítích a v internetových diskuzích často rozebírají její případný odchod. Mistryně světa jim teď vzkazuje.

„Nechci se k tomu vyjadřovat, nechávám to otevřené. Nechávám tomu volný průběh. Nebavím se o tom s nikým a myslím, že to teď není potřeba řešit a budu si muset spíš pak promluvit já sama se sebou,“ vysvětluje Markéta Davidová, že ještě od trenérů neslýchá, že má na brzký konec kariéry co nejrychleji zapomenout.

Jisté je, že do jara příštího roku bude kombinovat vrcholový biatlon se studiem. Co bude dál, se teprve uvidí.