Jsou to závody za odměnu, těší se před biatlonovou exhibicí na fotbalovém stadionu Schalke Davidová

Biatlonisté Markéta Davidová a Michal Krčmář si přípravu na další závody Světového poháru zpestří atraktivní exhibicí.

„Tady ta exhibice je zvláštní hlavně tím, že tam je tolik diváků a že jsou tak blízko, takže na to se těším určitě. Když jsem tady byla poprvé, tak jsem nečekala, že je to tak velké, protože jsem si o tom předtím moc nezjišťovala. Těším se na to hrozně moc,“ popisuje zážitky ze své první účasti na exhibici v roce 2019 Markéta Davidová, která se může i letos těšit na atmosféru zhruba 40 tisíc fanoušků, kteří navíc budou - na rozdíl od klasického biatlonového stadionu - na jednom místě.

„Ten kotel, který se utvoří v aréně, to je něco, proč sem jezdíme všichni rádi, proč nás to baví a nezažijeme to nikde jinde na Světovém poháru. Je to jedna z těch hlavních částí,“ doplňuje Krčmář.

Prestiž celé akce nejlépe dokládá fakt, že do Německa dostalo pozvánku z celého světa jen devět dvoučlenných týmů.

Odlišný formát

Biatlonisty ve středu navečer čeká nejprve závod s hromadným startem, aby se zhruba po další půlhodině v časových rozestupech rozjeli do stíhacího závodu. Formát soutěže se tak od Světového poháru výrazně liší, a oceňuje to i Michal Krčmář.

„Je to takové uvolněnější. Všichni se smějeme, hecujeme se. Je to takové soutěživější a otevřenější. Pocity jsou jiné a jsou fajn. Je to odlehčující, ale zároveň do toho člověk jde naplno a snaží se vymáčknout to nejlepší ze sebe.“

A podobně uvolněně vnímá setkání biatlonistů, kteří se jinak pravidelně potkávají na světové scéně v průběhu celé sezony, i Markéta Davidová.

„Určitě jsou jiné pocity před exhibicí, než před startem ve Svěťáku. Je to víc trénink, než závod a nervozita je menší, protože to jsou závody za odměnu. Většina lidí si to sem jede užít a hezky si zazávodit,“ doplňuje k biatlonové exhibici česká jednička Markéta Davidová, která se ihned po závodě vrací s Michalem Krčmářem do slovinské Pokljuky, která bude už od 5. ledna další zastávkou Světového poháru.