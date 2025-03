Davidová se po zranění zad vrátila v Novém Městě k závodění, nejlepší Češkou ve sprintu byla Voborníková

Markéta Davidová se po téměř třech měsících a léčbě vyhřezlé ploténky vrátila v domácím prostředí do seriálu 52. místem ve sprintu. Nejlepší z českých závodnic byla na 17. místě Tereza Voborníková. Vyhrála bezchybně střílející Norka Ingrid Tandrevoldová před Francouzkami Justine Braisazovou-Bouchetovou a Julií Simonovou. Nové Město na Moravě 19:49 7. 3. 2025 (Aktualizováno: 20:30 7. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mistryně světa z roku 2021 Davidová nezávodila v pohárovém seriálu kvůli zranění zad od poloviny prosince a přišla také o únorové mistrovství světa v Lenzerheide. V pátek minula po jedné ráně na obou střeleckých položkách, kvalifikovala se ale do sobotního stíhacího závodu.

„Bylo to náročné. Musím říct, že při závodě jsem se cítila relativně dobře, ale to okolo je dost náročné. Asi mě to limituje víc, než jsem si myslela. Asi se to ani nedá popsat, je to každý den jiné a těžko to odhadovat,“ řekla po závodě Radiožurnálu Sport Davidová.

V něm si účast vedle Voborníkové zajistily i Jessica Jislová, která byla s jedním trestným kolem na 26. místě, a Lucie Charvátová s dvěma netrefenými terči na 34. příčce. Tereza Vinklárková do stíhačky nepostoupila, doběhla na 90. místě.

Osmadvacetiletá Tandrevoldová k bezchybné střelbě přidala na trati dlouhé 7,5 km i druhý nejrychlejší běžecký čas a nechala za sebou trio Francouzek.

Braisazovou-Bouchetovou, která musela na jeden trestný okruh, porazila o 15,1 sekundy, na střelnici bezchybná Simonová zaostala o 20,9 sekundy. Čtvrtá skončila Lou Jeanmonnotová a v průběžném hodnocení SP stáhla náskok vedoucí Franzisky Preussové, která se v pátek musela spokojit s 15. místem, na 63 bodů.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě: Ženy - sprint (7,5 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 19:13,5 (0 tr. okruhů), 2. Braisazová-Bouchetová -15,1 (1), 3. Simonová -20,9 (0), 4. Jeanmonnotová (všechny Fr.) -27,1 (1), 5. Hauserová (Rak.) -37,0 (0), 6. Knottenová (Nor.) -37,3 (0), ...17. Voborníková -1:02,6 (0), 26. Jislová -1:20,9 (1), 34. Charvátová -1:32,6 (2), 52. Davidová -2:02,4 (2), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:14,8 (2). Průběžné pořadí (po 15 z 21 závodů): 1. Preussová (Něm.) 905, 2. Jeanmonnotová 842, 3. Simonová 595, 4. E. Öbergová (Švéd.) 571, 5. Richardová 556, 6. Michelonová (obě Fr.) 523, ...23. Davidová 223, 27. Voborníková 203, 41. Jislová 127, 52. Charvátová 69, 80. Otcovská (ČR) 9.