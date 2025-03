Je to spíš zkouška postupu léčby, říká sportovní ředitel biatlonistů o návratu Davidové k závodění

Kolem 25 tisíc fanoušků na tribunách a ti nejlepší závodníci planety na trati – v Novém Městě na Moravě ve čtvrtek začne biatlonový Světový pohár. Otevře ho mužský sprint, který odstartuje v 18.40 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Hlavní lákadlo pro české příznivce ale najdeme v ženské kategorii: možný návrat mistryně světa Markéty Davidové po problémech se zády. Nové Město na Moravě 7:32 6. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zvítězila v prvním sprintu sezony, dostala hobla, který měl být za odměnu, ale možná byl spíš za trest. A pak už Markéta Davidová zvládla jen tři další závody.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká biatlonistka Markéta Davidová ke svému návratu k závodění ve Světovém poháru

14. prosince přerušila sezónu a začala léčit vyhřezlou ploténku, kvůli které musela vynechat i mistrovství světa. Teď to chce konečně zase zkusit mezi elitou.

„Pokračuji v rehabilitaci, v tréninku a pokud to zdraví dovolí, tak bych ráda v pátek nastoupila do sprintu. Nerada bych něco slibovala, protože se to vyvíjí ze dne na den,“ vyprávěla Radiožurnálu Sport Davidová.

A opatrnější byl i sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář. „Nebral bych to, že je to návrat, ale zkouška postupu té léčby. Markéta opouštěla Světový pohár z pódia a teď nikdo nemůže čekat, že to pódium bude,“ řekl Rybář.

Jedním dechem dodal: „Ten čas hrozně letí a ona ten výpadek měla relativně dlouhý. Pořád to není stoprocentní, takže je to pro ni test, jak to vypadá a jestli to jde správným směrem a tak bych k tomu přistupoval. Vůbec tady od ní nikdo z týmu neočekává žádné umístění,“ připomněl Rybář.

Střelecká forma se drží

A platí to i pro trenéra ženské reprezentace Lukáše Dostála, přestože zpoza dalekohledu při trénincích odpozoroval, že Davidová vypadala alespoň na tréninku ve formě.

„Myslím, že ve střelbě toho moc neztratila, ale uvidíme, co to bude dělat v závodním zatížení, když se podaří startovat. Na tréninku to vypadalo v pořádku,“ věří Dostál.

Jestli Markéta Davidová do pátečního sprintu opravdu nastoupí, se rozhodne po čtvrtečním tréninku. Po něm následuje mužský sprint od 18.25 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.