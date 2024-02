Snažila jsem se dělat, co jsem si naplánovala, komentovala Davidová povedenou střelbu ve sprintu

Sprint biatlonistek na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě ovládly Francouzky, které obsadily první čtyři pozice. Pro první místo si dojela Julia Simonová. Nejlepší z českých reprezentantek byla sedmnáctá Markéta Davidová, která musela po chybách při střelbě ve stoje na dvě trestná kola. Nové Město na Moravě 19:36 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Markéta Davidová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Markéto, jaké je hodnocení závodu po projetí cílem?

Mrzí mě ta stojka, ale jsem ráda za tu ležku, tu nulu jsem potřebovala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s biatlonistkou Markétou Davidovou po závodě ve sprintu

Jak jste se cítila při nástřelu? Cítila jste, že by to dnes střelecky mohlo padnout?

Viděla jsem, že je tam hodně nul, že to bude asi závod, kde je potřeba dávat nuly. Snažila jsem se dělat, co jsem si naplánovala. Diváci na trati byli neskuteční, fakt masakr.

Tisíce fanoušků a diváků vás hnaly. Neměla jste si před druhou střeleckou položkou víc odpočinout?

To si nemyslím. Docela už vím, co mám dělat a tohle si nemyslím.

Jak se vám běželo dnes bez deště?

Sníh je hodně pomalý a je to mokré, tak to moc nejede. Je to těžké a bere to hodně sil.

V sobotu máte volno. Jste ráda, že je tam 24 hodin navíc a jak je využijete?

Jsem ráda, ale na druhou stranu je to pak nadupané, takže ten volna je tak na to, aby se člověk oklepal a jde to znovu.

