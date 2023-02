‚Doufám, že si formu odvezu na zbylé závody.‘ Davidová si mistrovství světa užila, medaile ji mrzí

Na mistrovství světa dojely svůj poslední závod i ženy a nejlépe si v něm z českých biatlonistek vedla Markéta Davidová. Ta dojela v závodě s hromadným startem na páté příčce, a vylepšila si tak osobní maximum na letošním šampionátu. Jak hodnotí závěrečné vystoupení, popsala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Oberhof 19:49 19. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Markéto, jak hodnotíte závodní tečku za mistrovstvím světa?

Jsem spokojená, závod jsem si užívala a bavilo mě to.

Pro vás je to nejlepší individuální výsledek tady v Oberhofu, bylo to i pocitově nejlepší?

Rozhodně. Na lyžích určitě a i na střelnici to nebylo tak špatné. Ty jedničky se prostě stanou, k medaili potřebujete mít i trochu štěstí.

Nemrzí vás, že takovou běžeckou formu - v neděli pátý nejrychlejší čas - jste neměla třeba v úvodním týdnu šampionátu během sprintu?

Samozřejmě mě mrzí, že jsem se takhle necítila celý šampionát. Teď už s tím nic neudělám, ale máme před sebou ještě tři týdny, tak doufám, že si formu odvezu ještě na zbylé Světové poháry.

Byla jste třikrát v individuálních závodech v elitní desítce, to se vám dosud na žádném šampionátu nepovedlo. Vyměnila by jste to za jednu medaili?

Určitě jo. I když to na medaili nebylo, tak výsledky jsou dobré.

S jakými pocity opustíte Oberhof?

Už se těším domů, až se usuším. Dnes mě to bavilo, i když to necinklo.

Jak hodnotíte mistrovství světa, kde česká výprava získala mnoho nadějných výsledků do budoucna?

Byl to jeden z nejlepších šampionátů za poslední dobu, i když z toho nebyla medaile. Je to těžké, na medaili se musí sejít opravdu všechno. Byly tady z naší strany skvělé výsledky a i kluci ukázali, že jdou správnou cestou a nahoru.