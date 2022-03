Síly fakt nejsou. Běžela jsem, co jsem mohla, hodnotila Davidová sedmé místo ze stíhačky

Nejúspěšnější česká reprezentantka Davidová dojela opět v elitní desítce, ale jak sama v rozhovoru pro Radiožurnál přiznala, že už se na jejím výkonu podepsala únava.

„Za tři bylo moc prostě. Letos ty výsledky beru tak, jak jsou, a úplně to nebyla sezona, jakou jsem si představovala. I sedmé místo beru všemi deseti. Síly fakt nejsou, běžela jsem, co jsem mohla, ale už neřeknu, že se mi běhá dobře, protože to je už strašně těžké,“ zhodnotila svůj výkon po závodě Davidové.

Poslední střelba však byla v podání Davidové stoprocentní. „Věděla jsem, co jsem předtím udělala za chyby, tak jsem se jim snažila vyvarovat. Dneska nebylo těžké dát čtyři nuly, ale nějakou svojí roztržitostí jsem dvě rány odstřelila sama,“ povzdychla si Davidová.

Pětadvacetiletou reprezentantku udržel na sedmé příčce hlavně běžecký výkon. „To už se hodnotí hrozně špatně, protože síly nejsou. Běžela jsem, co jsem mohla, ale už je to fakt strašně těžký. Se sedmým místem jsem ale spokojená, byť bych se radši viděla výš.“

V sobotu byly na stadionu plné tribuny, což byl pro biatlonistky podle slov Davidové hodně pozitivní zážitek. „Určitě to je super mít tu zase diváky, mám tu i kamarádky, tak to byl zážitek závodit před nimi,“ pochvalovala si nejlepší Češka na trati.

Zítra čeká biatlonistky závod s hromadným startem, který je zároveň posledním závodem letošní sezony. „Zkusím ještě nějaké síly najít, udělám maximum, ale uvidíme, na co to bude stačit.“ Uzavřela Davidová.