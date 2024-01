V neoblíbeném středisku Davidová zlomila střeleckou smůlu. ‚Dnes si to konečně sedlo,‘ těší biatlonistku

Markéta Davidová dojela do cíle stíhacího závodu v německém Ruhpoldingu na 11. místě. Ačkoli se do první desítky těsně nevešla, předvedla nejlepší stíhací jízdu ze všech závodnic, když si ze 46. místa po sprintu polepšila o 35 pozic. Rozhovor Ruhpolding 17:02 14. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V neoblíbeném středisku Davidová zlomila střeleckou smůlu (archivní foto) | Foto: Svoboda Jaroslav | Zdroj: ČTK

Markéto, předvedla jste nejlepší stíhací jízdu ze všech. Jak vám to zní?

Já jsem se dnes usmívala, už když jsem odjížděla ze střelnice. Zní to moc hezky.

Čtyři nuly na střelnici, na to jste čekala celou sezonu. Nezaznamenala jste ani dvě nuly za sebou v žádném ze sprintů. Dnes jste zaznamenala první bezchybný střelecký závod, co bylo tím základem?

Já popravdě nevím, mám pocit, že už předchozí závody jsem to nedělala úplně špatně, ale neodráželo se to na těch celkových výsledcích. Což pro mě jakožto netrpělivého člověka je těžké akceptovat. A dnes si to sedlo konečně všechno. Myslím si, že se mi dobře jelo a měla jsem fajn lyže, takže to potom všechno spolu souvisí.

Měla jste čtvrtý nejrychlejší čas ze všech, přitom to tady v Ruhpoldingu nenávidíte kvůli profilu trati. Jak to jde spolu dohromady?

Ráda to tady nemám. Nevím, asi jsem v sobě našla nějakou vnitřní sílu, o které jsem ani netušila, že ji mám, a prostě jsem ještě zabojovala.

Jak jste se, lidově řečeno, házela do klidu, co jste třeba dělala před závodem, abyste našla zpátky tu vaši pohodu, kterou jste nám dnes předvedla?

Abych řekla pravdu, tak jsem hodně brečela, ale snažila jsem se to řešit s lidmi kolem mě, kteří se mi snaží pomoct, a já si toho moc vážím. Je to pro vás velká vzpruha i vzhledem k blížícímu se mistrovství světa doma na Vysočině. Já musím říct, že zatím spíš tak žiju ze dne na den. Nebyl to úplně dobrý vstup do sezony, takže se snažím na tyhle věci úplně nemyslet, protože nevím, jak to všechno dopadne.

Jaké budou teď vaše další kroky, další dny? Odpočinete si trochu, nebo už to budete směřovat k dalšímu světovému poháru, který se koná příští týden v Antarselvě?

My jedeme do Anterselvy už dnes, abychom byli co nejdřív ve vysoké nadmořské výšce, a doufám, že zítra si uděláme hezký výlet na Passo jako každý rok, že nás tam přivítá sluníčko. Ono se zdá, že to je za dlouho, ale toho času moc není, takže jedeme rovnou na tréninky a pak už zase závodíme, ono to uteče.

Makulo, to byla fantazie! 🦄 🇨🇿 Čtyři nuly, nejlepší čas ve stíhačce a posun z 46. až na 11. místo! 🚀 Máme neskutečnou radost. 🥹 pic.twitter.com/r0bbNw92mV — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 14, 2024