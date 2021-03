Davidová si ve stíhačce polepšila na šestou příčku, Charvátová musela na sedm trestných kol

Biatlonistka Markéta Davidová si ve stíhacím závodě v Novém Městě na Moravě polepšila z jedenácté příčky po sprintu na šesté místo. I čtvrtý individuální závod na Vysočině ovládla Norka Tiril Eckhoffová, která si tak zajistila celkový triumf ve Světovém poháru. Nové Město na Moravě 18:11 13. 3. 2021 (Aktualizováno: 18:36 13. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Mistryně světa z vytrvalostního závodu Davidová musela jen na jedno trestné kolo po první položce, jinak byla na střelnici přesná.

Naopak desátá žena sprintu Lucie Charvátová se nevypořádala s větrem při střelbě a po sedmi trestných kolech se propadla na 30. místo. Těsně před ní projela cílem Eva Puskarčíková. Jessica Jislová udělala pět chyb a klesla na 49. místo.

Třicetiletá Eckhoffová v Novém Městě napodobila double z minulého týdne, znovu vyhrála sprint i stíhačku.

Díky tomu má ještě před finále SP v Östersundu jistý celkový triumf v seriálu. Podařilo se jí to jako první Norce od úspěchu Tory Bergerové v roce 2013. Polepšila si z loňského druhého místa.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 27:13,6 (1), 2. Alimbekavová (Běl.) -34,6 (0), 3. Preussová (Něm.) -40,2 (2), 4. Röiselandová (Nor.) -41,6 (1), 5. Wiererová (It.) -46,0 (2), 6. Davidová (ČR) -52,6 (1), 7. Hauserová (Rak.) -1:01,8 (2), 8. Dunkleeová (USA) -1:12,9 (1), 9. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -1:17,0 (1), 10. Herrmannová (Něm.) -1:22,3 (3), ...29. Puskarčíková -2:49,0 (2), 30. Charvátová -2:52,4 (7), 31. Jislová (všechny ČR) -4:26,3 (5).