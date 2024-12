Je to boží, jásala v cíli sprintu vítězná Davidová. Potěšily ji dvě nuly na střelnici, ale i práce servismanů

Markéto, jaké jsou první aktuální pocity?

Je to super. Ještě mi to moc nedochází, asi to budu ještě vstřebávat, ale je to boží.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s vítězkou sprintu v Kontiolahti Markétou Davidovou

Je to pro vás velké překvapení? Start do sezony nebyl úplně skvělý a dnes první místo.

Musím říct, že jsem hrozně ráda za ty dvě nuly, které se počítají. Říkala jsem si a doufala, že by to dnes mohlo být na flower (elitní šestka) ale vím, že jak se změnila pravidla, tak lepší sportovci jsou vzadu. Ani jsem ty výsledky pořádně neviděla, ale jsem ráda, že tam byly dvě nuly.

Dvě nuly na střelnici. Udělala jste něco jinak, než v tom úvodním závodě, kde byly chyby čtyři?

Snažila jsem se myslet na věci, na které mám, a teď se mi podařily udělat, jak jsem chtěla.

Ještě na vás útočily ženy z elitní skupiny. Elvira Öbergová, která byla o devět sekund za vámi. Byly to pro vás velké nervy?

Vůbec jsme to neviděla a nevím, jak to tam vypadalo. Budu se na to muset ještě podívat.

V minulých dnech si tu čeští biatlonisté chválili servis, tak to budete taky asi dnes chválit, že?

Ano, je to super. Musím to zaťukat, ale lyže jsou super.

Český biatlon prošel před sezonou změnami, změnili se trenéři. Dostavují se úspěchy i díky tomu, že trenéři nastavili něco nového?

Asi to nebude populární, ale nemyslím, že je to tak, jak to říkáte. Myslím, že velkou zásluhu na tom má Egil Gjelland, který se mnou prošel těžký rok loni a já jsem jim za to vděčná, že to takto je.