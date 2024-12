Davidová se bála, aby po první střelbě nebyla poslední. ‚Zase mě podržely lyže,‘ přiznala v cíli závodu

Markéto, po první střelbě to nevypadalo vůbec dobře. Čekala jste, že nakonec z toho ještě uděláte hezký výsledek?

Po první střelbě jsem se bála, abych nebyla poslední, ale pak jsem před sebou viděla ten vláček, takže jsem věděla, že závod ztracený není, že to není tak daleko. Samozřejmě mě to mrzí, ta dvojka tam byla asi špatná reakce a mrzí mě to.

Bylo těžké se na to psychicky zkoncentrovat po tom úspěchu ve sprintu?

Musím říct, že se mi dnes moc dobře nespalo. Jak jsou ty závody večer, tak tělo pořád pracuje a špatně jsem spala. Už se fakt těším na světlo, tyhle večerní závody jsou hrozné.

Je to hodně neobvyklé tyto starty ve čtvrt na sedm?

Moc jich nebývá, ale zvlášť tady na severu, kde je brzy tma, tak člověk tady žije celý den ve tmě.

Je to i necelý den po sprintu a pátý závod. Hrála roli únava?

Unavená jsem dnes byla, ale tohle je mírumilovnější program, který nás letos čeká a je to prvních 14 dní. Na únavu ještě není prostor.

V závěrečném okruhu jste měla pátý nejrychlejší běžecký čas, takže běžecky jste na tom velmi dobře.

Dnes mě zase podržely lyže. Byla jsem na startu taková tuhá, ale lyže fakt frčely.

Byla to motivace, když jste viděla, jak jednotlivé biatlonistky předbíháte, že z toho může být ještě top 10?

Věděla jsem, že poloha byla dobrá a že na ležce musela být chyba někde jinde v tom cvakání. Snažila jsem se vše udělat úplně stejně a jen reagovat na ten vítr a dělat práci takovou, jakou jsem si naplánovala.