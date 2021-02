Poslední ránu jsem se snažila silou vůle dotlačit, aby spadla, přiznala Davidová po životním závodě

Markéta Davidová je biatlonovou mistryní světa. Výborný běh a hlavně bezchybná střelba pomohly čtyřiadvacetileté české biatlonistce k zisku zlaté medaile ve vytrvalostním závodu ve slovinské Pokljuce. „Musím říct, že mě dneska víc těší, že jsem zastřílela dobře a že to vyšlo na první místo, je něco neskutečného,“ vyprávěla šťastná Markéta Davidová v cíli v rozhovoru pro Radiožurnál. Pokljuka 15:06 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Vytrvalostní závod je úspěšnou českou disciplínou. Světové tituly v ní získali v roce 2003 Kateřina Holubcová a v roce 2005 Roman Dostál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s biatlonistkou Markétou Davidovou - čerstvou mistryní světa

V úterý na ně navázala Davidová, která se postarala o vůbec první českou medaili v tomto ročníku Světového poháru a Radiožurnálu následně poskytla rozhovor.

Je to ten úspěch, po kterém jste vždycky toužila a který jste si tolik přála?

Musím říct, že mě dneska víc těší, že jsem zastřílela dobře a že to vyšlo na první místo, je něco neskutečného. Krásný bonus navíc a jsem ráda, že se mi konečně povedlo zastřílet.

Co se vám honilo hlavou před poslední střeleckou položkou?

Byla jsem až neuvěřitelně v klidu, nestresovalo mě to. Až ta devatenáctá rána, když spadla, tak jsem si říkala, tak jestli to nedám, tak jsem fakt jouda. Snažila jsem se jí tam nějak silou vůle nějak dotlačit, aby spadla.

Je to nejhezčí moment vaší kariéry?

Myslím, že těch hezkých momentů mám spoustu a tenhle se tam určitě zařadí. Ale ono je strašně těžké vybírat ten jeden nejlepší.

Poslední střelecké omyly v individuálních závodech vás velmi trápily. Co bylo dnes jinak?

Snažila jsem se to hodit za hlavu, méně nad tím přemýšlet a víc dělat to, co umím. Jsem ráda, že to dneska klaplo i když jsem měla hodně štěstí, protože některé rány nebyly vůbec centrové.

Jak nepříjemné pro vás byly ty poslední dny, kdy se vám tolik nedařilo?

Samozřejmě mě to mrzelo, čekala jsem lepší výsledky, nebo spíš lepší střelbu. Byla jsem zklamaná, ale snažila jsme se to hodit za hlavu a přemýšlet nad tím, co dělám celou sezonu a celé léto.