Martin Fourcade získal 24. malý křišťálový glóbus, závod s hromadným startem vyhrál Maxim Cetkov

Nejlepší biatlonista posledních let Martin Fourcade završil sezonu 24. malým křišťálovým glóbem, i když byl v závodu s hromadným startem v Ťumeni až devatenáctý a poprvé v této zimě chyběl na stupních vítězů. Poslední mužský díl Světového poháru proměnil v triumf k radosti domácích fanoušků Rus Maxim Cvetkov. Ťumeň / Rusko 15:09 25. března 2018

Devětadvacetiletý Fourcade mohl na Sibiři zakončit olympijskou zimu zlatým hattrickem, ale po sprintu a stíhačce v neděli začal dvěma střeleckými chybami.

Pak přidal další dva trestné okruhy a ztrátu už nedohnal. Poprvé v sezoně chyběl mezi medailisty, velký náskok mu však stačil, aby obhájil malý glóbus.

Stejně jako loni a předloni Fourcade vyhrál v jedné sezoně všechny disciplíny SP, celkovým králem je posedmé. Nor Johannes Thingnes Bö, jenž měl minimální šanci francouzského fenoména o glóbus za "masák" připravit, bral dnes bronz.

Vedle Cvetkova ho porazil ještě krajan Erlend Bjöntegaard. V 16 hodin uzavře sezonu závod žen. Opět bez české účasti, neboť reprezentace finále na Sibiři na protest proti dopingu v ruském sportu vynechala.

Finále SP v biatlonu v Ťumeni (Rusko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Cvetkov (Rus.) 37:37,3 (0 trest. okruhů), 2. Bjöntegaard -2,7 (0), 3. J.T. Bö (oba Nor.) -16,6 (2), 4. Doll (Něm.) -22,1 (2), 5. L'Abee-Lund -22,1 (2), 6. T. Bö (oba Nor.) -22,2 (1), 7. Hofer (It.) -22,9 (1), 8. Kühn -34,3 (2), 9. Lesser -34,6 (2), 10. Peiffer (všichni Něm.) -35,3 (2).

Konečné pořadí SP (po 22 závodech): 1. M. Fourcade (Fr.) 1116, 2. J.T. Bö 1027, 3. Šipulin (Rus.) 697, 4. Peiffer 668, 5. Hofer 637, 6. Fak (Slovin.) 602, ...27. Moravec 294, 29. Krčmář 253, 47. Šlesingr 108, 80. Soukup 16, 87. Krupčík 9, 91. Václavík (všichni ČR) 7.

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. M. Fourcade 250, 2. J.T. Bö 222, 3. Doll 184, ...21. Krčmář 84, 27. Moravec 65, 34. Šlesingr 34.